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Çin'in karşısında pili bitti! Dev Alman markası Varta 2008 krizinden daha kötüsünü yaşıyor! Yolun sonu göründü

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.11.2024 09:42
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Almanya'da işler yolunda gitmiyor. Çin'in elektrikli otomotivde ivme kazanması ile Alman devi otomotiv markaları zor bir dönemeçten geçmeye başladı. Otomotiv sektöründen sonra Çin'in batarya sektöründe de ön plana çıkması ile Alman devi Varta'nın tahtı sarsılmaya başladı.

Çin'in karşısında pili bitti! Dev Alman markası Varta 2008 krizinden daha kötüsünü yaşıyor! Yolun sonu göründü

ABD ve Çin, batarya sektörüne hızlı yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle Çin'in otomotiv sektöründe de ön plana çıkmasıyla sektörde taht edinmiş birçok markanın zor dönemlerden geçmesine neden oldu. 140 yıllık geçmişe sahip olan Avrupa'nın önde gelen isimlerinden olan Varta, mali krizle mücadele ediyor.

BATARYA SEKTÖRÜNDE REKABET ARTIYOR

Elektrikli otomotivlerden, dijital saatlere kadar farkında olmadığımız ama kritik bir öneme sahip olan bataryaların önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Batarya sektöründe ABD ve Çin dikakt çekerken Türkiye'de TOGG projesiyle ön plana çıkıyor.Türkiye, Çinli enerji devi Farasis Energy ortaklığıyla kurulan Siro batarya şirketi sayesinde araç bataryalarından akıllı cihazlara geniş bir üretim yelpazesi sunmayı hedefliyor.

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2008 KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ BİR SENARYO YAŞIYOR

Ekonomim'in haberine göre, Varta 600 milyon euroyu aşan borç yükü nedeniyle son dönemde finansal zorluklarla gündemde. Nakit problemi yaşayan dev şirket, hisse fiyatlarının, dünya borsa tarihinde en büyük çöküşlerden biri olarak görülen 2008 krizi seviyelerinin altına düşmesiyle büyük bir çöküşe doğru yürüyor.

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VARTA ÇİN'İN KARŞISINDA DURAMADI

Bir dönem Apple ile AirPods üretim anlaşması yaparak tarihi bir zirveye ulaşan Varta, Çinli üreticilerin maliyet baskısı karşısında zorlandı. Elektrikli araç bataryası geliştirmek için gerekli AR-GE yatırımlarını karşılayamayan Alman devi, BYD ve CATL gibi Çinli devlerin hammadde tedarikindeki agresif stratejileri karşısında durmakta güçlük çekti. Bu durum, Alman markaları da dahil olmak üzere Varta'nın pazar payını ciddi ölçüde kaybetmesine neden oldu.

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Çin iflas Almanya pil
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