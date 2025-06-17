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Çin, Orta Asya ülkelerine bu yıl 1,5 milyar yuan hibe sağlamaya hazır

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Asya’nın 5 ülkesinde kalkınma projelerini desteklemek amacıyla 1,5 milyar yuan (210 milyon dolar) tutarında hibe sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Çin, Orta Asya ülkelerine bu yıl 1,5 milyar yuan hibe sağlamaya hazır

Çin Devlet Başkanı Şi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 2. Çin ve Orta Asya Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Şi, bu yıl Orta Asya’nın 5 ülkesinde nüfusun refahını iyileştirmeye ve kalkınmayı teşvik etmeye yönelik projeleri desteklemek amacıyla 1,5 milyar yuanı hibe etmeye hazır olduklarını belirtti.

Bunun yanı sıra Şi, gelecek 2 yıl içinde Orta Asya ülkelerine mesleki eğitim kursları için 3 bin kontenjan ayırmayı planladıklarını söyledi.
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"ÇİN-ORTA ASYA ÇÖLLEŞME KONTROLÜ İŞBİRLİĞİ MERKEZİ"

Ayrıca Çin’in Orta Asya ile işbirliği mekanizması kapsamında üç işbirliği merkezi ile bir ticareti kolaylaştırma platformu kurma kararı aldıklarını kaydeden Şi, bunların "Çin-Orta Asya eğitim değişim işbirliği merkezi", "Çin-Orta Asya yoksulluğu azaltma işbirliği merkezi", "Çin-Orta Asya çölleşme kontrolü işbirliği merkezi" ve "Çin-Orta Asya ticaretin kolaylaştırılması işbirliği platformu"ndan oluştuğunu aktardı.

Şi, küresel çapta yeni bir çalkantı ve dönüşüm döneminin başladığına işaret ederek, "Sadece eşitlik, adalet, karşılıklı yarar ve kazan-kazan ilkelerine sarsılmaz bir bağlılık dünya barışını korumaya ve paylaşılan refahı sağlamaya yardımcı olacaktır." diye konuştu.

yuan
Çin’in uluslararası adaleti korumak, hegemonyacılığa ve güç siyasetine karşı çıkmak için Orta Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirten Şi, "Tarihin çarkını geriye döndürmenin imkansız olduğunu her zaman vurguladım ancak ileriye doğru hareket etmek önemlidir. Bölünmüş bir dünyaya değil birleşik bir dünyaya ihtiyacımız var. İnsanlık, ortak kader topluluğunun ana akımında gelişmeli, orman kanunlarının egemenliği altında değil." ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE İRAN'A DERHAL GERGİNLİĞİ AZALTMA ÇAĞRISI

Şi, ayrıca Orta Doğu'da tırmanan gerginlikten derin endişe duyduklarını ve İsrail ile İran'a derhal gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

Bu bağlamda ilgili tarafları durumun daha fazla kötüleşmesini önlemek için adım atmaya davet eden Şi, Çin'in diğer ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne zarar veren her türlü eyleme karşı olduğunu ve askeri çatışmanın çözüm olmadığını savunduğunu dile getirdi.

Şi, Çin'in Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanmasında yapıcı rol oynamak için tüm taraflarla birlikte çalışma taahhüdünü yinelediğini de sözlerine ekledi.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çin hibe orta asya
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