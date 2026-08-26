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Çinko fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı! 6 gündür yükseliyor

Çinko, bölgesel arz sıkışıklığı endişeleri ve spekülatif alımlarla yükselişini 6'ncı güne taşıyarak ton başına 3.907 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yılbaşından bu yana %25 değer kazanan metalde spot-vadeli priminin 132 dolara ulaşması arz darlığını doğruladı.

Çinko fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı! 6 gündür yükseliyor
Cansu Çamcı

Küresel emtia piyasalarında çinko rüzgarı esmeye devam ediyor. Bölgesel arz sıkışıklığına yönelik artan endişeler ve spekülatif alımların ivme kazanmasıyla yükselişini altıncı işlem gününe taşıyan çinko, yaklaşık son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra Metal Borsası'nda (LME) ton başına 3.907 dolara kadar tırmanan metal, Haziran 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek fiyat seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana sergilediği güçlü performansla dikkat çeken çinko, bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 25 değer kazandırdı.

Fiziki piyasada "Backwardation" sinyali

Piyasada kısa vadeli teslim edilebilir metal arzının son derece sınırlı olduğuna işaret eden fiziki göstergeler de alarm veriyor. Spot çinko ile üç ay vadeli kontrat arasındaki prim ton başına 132 dolara yükseldi. Spot fiyatların vadeli fiyatların belirgin şekilde üzerine çıkması (backwardation), yakın vadeli fiziki talep baskısının ve piyasadaki arz darlığının en net göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Diğer baz metallerde sakin seyir
Çinkodaki sert yükselişe karşın diğer baz metallerde daha dengeli ve yatay bir görünüm hakim.

Çinko fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı! 6 gündür yükseliyor 1

Kaynak: CNBC-E

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Anahtar Kelimeler:
çinko
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