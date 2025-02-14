Çinli iki otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak! İşte önce çıkan iki il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu sonrasında Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyledi. Erdoğan fabrikaların kurulacağı illerin adını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İSTANBUL'DA İMZALAR ATILDI

"Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor.

İKİ İLİ AÇIKLADI

Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir. TOGG'un iç piyasada yakaladığı başarıyı, otomotivdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız. Türkiye TOGG ile adeta dünyaya sesleniyor ve ‘Biz de varız, buradayız ve güçlüyüz’ diyor."