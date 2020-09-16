FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor: Ehliyet bilgileri çipli kimlikle birleşiyor

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor: Ehliyet bilgileri çipli kimlikle birleşiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını bildirdi. Soylu, 'Vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız.' ifadelerini kullandı.

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor: Ehliyet bilgileri çipli kimlikle birleşiyor

Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığının teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yılda 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı.

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz."

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ 2021'DE 81 İLİN TAMAMINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Acil çağrı numaralarını tek bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin dünyada parmakla gösterildiğini belirten Soylu, sistemin 45 ilde başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Soylu, uygulamanın 2021 yılının haziran ayında 81 ilin tamamında hayata geçirileceğini anlattı.

Yerli yazılıma sahip olan sistemin tüm ihbarları yapay zeka ile ilgili birimlere anında ileteceğine işaret eden Soylu, bu sayede önemli bir projenin de başarıyla uygulanacağını vurguladı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak sınırların ve kıyıların elektronik güvenlik sistemleriyle denetleneceği bir projenin de 2021'de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, e-Devlet üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Göreve geldiğinde e-Devlet sistemi üzerinden 51 hizmet verildiğini aktaran Soylu, bugün bu rakamın 435'e yükseldiğinin altını çizdi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak daha önce vatandaştan çeşitli işlemler için 2857 belge istenildiğini hatırlatarak, yaklaşık 3 yıl içinde yürütülen çalışmalarla artık bu belgelerden 2020'sinin istenilmediğini, diğer belgelerin de e-Devlet üzerine taşınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR MEKANİZMAYI ORTAYA KOYUYORUZ'

"Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" adıyla bir merkez de kurulduğunu ve birkaç ay içinde çalışmalarına başlayacağını bildiren Soylu, "Türkiye'nin bütün lokasyonlarını, bütün kameralarını, asayişini ve trafiğini bağladığınız ve hakikaten buradan da Cumhurbaşkanlığındaki ilgili birime aktarabileceğimiz olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz. İnşallah o da tamamlanmış ve bitmiş olacak." diye konuştu.

İnternet üzerinden video konferans sistemiyle gerçekleştirilen proje açılışında TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de "Yapay Zeka" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Vatandaşlardan yüksek araç fiyatlarına ilginç tepkiVatandaşlardan yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?Kiracılara 960 TL destek! Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
30 yıllık otel kapatılıyor
30 yıllık otel kapatılıyor
Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı
Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı
En pahalı çevre yolu! Trafiği rahatlatacak
En pahalı çevre yolu! Trafiği rahatlatacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 18 yorum
bizim devletimiz dolandirici once 2 ayri kart sattilar simdi birlestiriyorlar hirsizlik hirsizlik hirsizlik
bir iki sene once ehliyet degisimi icin bi ton para aldilar simdi de sira bunda..
iyi güzelde ödediğimiz ücret Ne olck gerimi vereceksiniz?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Doğalgazda 'HES kodu' dönemi
Doğalgazda 'HES kodu' dönemi
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Vatandaşlardan yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki: Araba pazarı değil sanki uçak pazarı
Vatandaşlardan yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
Berat Albayrak: Ağustostan beri tek beyanname veriliyor
Berat Albayrak: Ağustostan beri tek beyanname veriliyor
Kısa çalışma ödeneği alan işçi tam zamanlı çalıştırılabilir mi?
Kısa çalışma ödeneği alan işçi tam zamanlı çalıştırılabilir mi?
Siirt’te bıttım fiyatları altınla yarışıyor
Fiyatı altınla yarışıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.