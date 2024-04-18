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Çırağan Sarayı'nın bahçesinde lüks piknik! 30 bin liralık fiyatı duyanın ağzı açık kaldı: Şartı ise...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.04.2024 13:38
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Havaların güzelleşmesiyle birlikte Çırağan Palace Kempinski İstanbul, sarayın bahçesini piknik organizasyonları için açtı. Bahçedeki lüks pikniğin kişi başı maliyeti 4 bin 680 TL'den başlıyor ve en az altı kişi olma şartı aranıyor.

Çırağan Sarayı'nın bahçesinde lüks piknik! 30 bin liralık fiyatı duyanın ağzı açık kaldı: Şartı ise...

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu da açıldı. Sahiller, mesire alanları piknikçilerle dolarken, saray bahçesinde lüks piknik yapmanın da maliyeti belli oldu. Çırağan Palace Kempinski İstanbul, sarayın bahçesinde Boğaz manzaralı piknik sezonunu açtı. Ama lüks piknik deneyiminin fiyatları da oldukça yüksek.

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Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde, lüks piknik menüsünde peynir çeşitlerinden karides kokteyline, kuzu etli volavan'dan pizzaya, baklavadan meyve sepetine kadar bir çok ürün sunuluyor.

ALTI KİŞİ ŞARTI ARANIYOR

Lüks piknik için fiyatlar menü ve içecek seçimine bağlı olarak kişi başı KDV dahil 4 bin 680 TL'den başlıyor. Ama piknik yapmak istiyorsanız en az altı kişi olma şartı da aranıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Çırağan Sarayı
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