Ciro kaybı desteği ne zaman yatacak? İşte e-Devlet esnafa ciro kaybı desteği başvuru sayfası

2019’dan evvel veya 2019’da başladığı işini sürdüren ve 27 Ocak 2021’den itibaren faal mükellefiyeti olan, 2019’daki cirosu 3 milyon Türk lirası ve altında olup buna oranla 2020’deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan içecek ve yiyecek alanında faaliyetlerini sürdüren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmelerin yararlanabileceği bildirildi.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden olumsuz etkilenen içecek ve yiyecek hizmeti sektöründe faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik devreye alınan Ciro Kaybı Desteği ödemelerine başlandığını vurguladı.

Ciro Kaybı Desteği başvurularının devam ettiği bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işletmelerin 31 Mart saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceğini aktardı.

e-Devlet kapısı üzerinden yapılan ciro kaybı desteği başvurularının ardından ihtiyaç sahibi esnaflar, büyük rahatlık yaşayacak. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmetindeki işletmeler için 2 bin TL’den az ve 40 bin TL’den fazla olmamak üzere ciro kaybı desteği verilecek.

Mükelleflerin, ciro kaybı desteğinden, esas faaliyet konusu üstünden sadece bir defa faydalanabiliyor. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek suretiyle 2 bin Türk lirasından az ve 40 bin Türk lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020’deki cirolarının 2019’daki cirolarına nazaran azalan tutarının yüzde 3'ü olacak.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021’den 2019 ve 2020’deki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannamelerine bakılacak. Belirtilen tarihden sonra 2019 ve 2020’deki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil olmak üzere) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.



