Ciro kaybı uzatıldı mı? Esnafa ciro kaybı desteğine nasıl başvuru yapılır?

Vatandaşlar ciro kaybı uzatıldı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ciro kaybı desteklerindeki başvuru süresi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, başvuruların ne şekilde yapılacağı hakkında da bilgilendirmeler yaptı. Peki ciro kaybı uzatıldı mı?

CİRO KAYBI UZATILDI MI? ESNAFA CİRO KAYBI DESTEĞİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ciro kaybı desteği ile ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" şeklinde konuştu.

Bakan Muş açıklamasında, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerine yer verdi.

Ciro kaybı desteği başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bu linki kullanabilir: https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-gelir-kaybi-destegi-basvurusu

İlk olarak E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız.

Ardından kırmızı kısımda bulunan "Yeni Başvuru" sekmesine tıklamalısınız. Sayfanın devamında çıkan bilgileri onaylayıp eksiksiz doldurduktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacak.

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