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Citi'den Türkiye yorumu: 'Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 13:34
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Citi Research analistlerinden Türkiye yorumu geldi. Analistler, Türkiye’de politika normalleşmesinin yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini artırdığını belirtti. Citi, TCMB’nin doğru politika patikasında olduğunu ve para politikasının piyasalar tarafında fiyatlanana göre daha uzun ve daha sıkı kalabileceğini dile getirdi.

Citi'den Türkiye yorumu: 'Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde'

Citi Research, “Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde” değerlendirmesini yaptı. Luis Costa ve İlker Domaç’ın da olduğu Citi analistleri, tarafından yayımlanan notta Türk lirası ve Türk tahvillerinin performansının genel olarak TCMB’nin beklentileri yeniden çıpalamasına, regülasyon önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik net bir strateji olmasına ve dezenflasyon süreci ve cari denge için gerekecek inandırıcı bir mali konsolidasyona bağlı olduğu belirtildi.

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre, raporda “Türkiye varlıklarındaki büyük prim açıkça yerel cephede. Yurtiçi TÜFE’de daha iyi bir dengelenme anına yaklaştıkça Dolar/TL spotta daha fazla istikrar, forward piyasada ima edilen getirileri aşağı çekmeye hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.


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