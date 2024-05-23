Citi'den Türkiye yorumu: 'Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde'

Citi Research, “Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde” değerlendirmesini yaptı. Luis Costa ve İlker Domaç’ın da olduğu Citi analistleri, tarafından yayımlanan notta Türk lirası ve Türk tahvillerinin performansının genel olarak TCMB’nin beklentileri yeniden çıpalamasına, regülasyon önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik net bir strateji olmasına ve dezenflasyon süreci ve cari denge için gerekecek inandırıcı bir mali konsolidasyona bağlı olduğu belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, raporda “Türkiye varlıklarındaki büyük prim açıkça yerel cephede. Yurtiçi TÜFE’de daha iyi bir dengelenme anına yaklaştıkça Dolar/TL spotta daha fazla istikrar, forward piyasada ima edilen getirileri aşağı çekmeye hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.







