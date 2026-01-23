FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Citroen 2025'te Türkiye'de 71 bin 440 adet otomobil sattı

Citroen, 2025'i Türkiye pazarında 71 bin 440 adetlik satış rakamıyla kapattı.

Citroen 2025'te Türkiye'de 71 bin 440 adet otomobil sattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen C3 ve C3 Aircross gibi kilit modellerin yılın ilk 5 ayında pazarda olmamasına rağmen bu başarının yakalanması ayrıca önem taşıyor.

Citroen Türkiye, 2025'te 6 yeni model lansmanına imza atarken, ürün gamındaki hibrit ve elektrikli seçeneklerini de artırdı. Bu da markanın binek araç satışları içerisindeki elektrikli payını yüzde 21,5'e çıkarmasını sağladı.

Toplam elektrikli araç pazarını 4. marka olarak tamamlayan Citroen Türkiye, B segment elektrikli araç pazarında ise ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, markanın Türkiye'de 2023'te 63 bin 153 adetlik satışla rekor kırdığını belirtti.

Duran, Citroen için 2025'in yeni ve çok daha güçlü bir rekor yılı olduğunu vurgulayarak, 71 bin 440 adetlik rekor satış adediyle toplam pazardan yüzde 5,2'lik bir pay aldıklarını ve performanslarındaki güçlü seyri devam ettirdiklerini anlattı.

2026'DA TAMAMEN YENİLENEN ÜRÜN GAMI!

Rekorla kapanan 2025'te Citroen'i global arenada da güçlü şekilde temsil ettiklerini kaydeden Duran, "Türkiye olarak yılı Citroen için en büyük ikinci pazarı olarak tamamladık. Markanın ana pazarı olan Fransa'nın ardından yakaladığımız bu ikincilik çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu ve ülkemizdeki tüketicilerin markamıza ne kadar değer verdiğinin açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Duran, elde ettikleri başarıda bazı modellerin Citroen için itici güç olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Örneğin C4 X modelimiz Türkiye'de yerli otomobillerden sonra en çok satan ithal model oldu ve 23 bin adedin üzerinde bir satış adedine ulaştı. Benzer şekilde elektrikli araçlarımızla önemli bir ivme yakaladık. Sattığımız her 5 binek araçtan 1'i elektrikli modellerimiz oldu. Bu da bizi Türkiye'nin en fazla tercih edilen 4'üncü elektrikli araç markası yaptı. Hafif ticari araç segmentindeki başarılı modelimiz Berlingo da 2025'te gücünü artırmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl 14 bin 844 adet Berlingo satışı gerçekleştirdik. Hafif ticari araçta pazarında payımızı bir önceki yıla göre 1,3 puan artırdık. 2026 itibarıyla binek araçta yalnızca elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle devam edeceğiz. 2026, Citroen için tamamen yenilenmiş bir ürün gamıyla sahneye çıktığımız bir yıl olacak. Satılan her 10 binek aracın 3'ünün ise elektrikli olmasını hedefliyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce çalışanını kovmaya hazırlanıyor!Binlerce çalışanını kovmaya hazırlanıyor!
Rekabet Kurumu ve EPDK arasında işbirliği protokolüRekabet Kurumu ve EPDK arasında işbirliği protokolü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Citroen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.