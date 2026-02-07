FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Citroen Ami Dark Side özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

Citroen, tamamen elektrikli mikro mobilite modeli Ami'nin sınırlı sayıdaki "Dark Side" özel versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Citroen Ami Dark Side özel versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mikro mobiliteyi konforla buluşturan Citroen Ami Dark Side, özel versiyonuyla tamamen siyah gövde rengiyle yollara çıkıyor. "Gece Siyahı" adı verilen derin ve mat gövde rengiyle öne çıkan Ami Dark Side, Türkiye'de 555 bin liradan başlayan fiyatlarla online olarak sipariş edilebiliyor.

Seri üretimin tasarım hatlarını koruyan bu yeni versiyon, jant kapakları ve çıkartmalarında yer alan beyaz grafik öğelerle dinamik bir görünüm sergiliyor.

Ami, Dark Side versiyonu ile 2020'de girdiği alanda gelişimini sürdürerek, birçok hanede var olan bir eksikliği gideren, kullanımı kolay bir mikro mobilite çözümü sunuyor.

Ami, kompakt, ulaşılabilir ve Türkiye'de B1 sınıfı sürücü belgesine sahip, 16 yaş ve üstü sürücüler tarafından kullanılabilen tamamen elektrikli bir mobilite aracı.

Ami'nin hava koşullarına karşı koruma sağlayan iki koltuklu kabini, kullanım kolaylığı, saatte 45 kilometre (km) hıza ulaşabilme özelliği ve 75 km menziliyle güvenli bir çözüm sunuyor.

Beş yıldır otomotiv kodlarından ziyade çizgi filmlerden ilham alan tasarımlarıyla dikkati çeken Ami, parçaların simetrisine dayanan tasarımıyla da öne çıkıyor. Geçen yıl, daha sağlam ve olgun bir stille yeniden tasarlanan model, yeni vizon rengi ile tanıtılırken gülümseyen bir ifadeyi anımsatan ön cephe korundu. Sınırlı sayıdaki Dark Side özel versiyonuyla kompakt ve eğlenceli karakterini sürdürürken, ilk kez sunulan siyah gövde rengi seçeneğiyle modele yeni bir yön kazandırıyor.

Ami Dark Side, kimliğini vurgulamak ve dinamizmini yansıtmak üzere kendine özgü bir arka spoylere sahip

Siyah renk, Ami'ye dinamizm kazandıran beyaz grafik detaylarla güçlü bir kontrast oluşturuyor.

Ami Dark Side, markanın "herkese hitap eden, basit ve ulaşılabilir mobilite" yaklaşımı doğrultusunda özgün tasarım unsurlarıyla öne çıkıyor. Model, samimi karakterini korurken, daha keskin hatları sayesinde olgun bir görünüm sunuyor.

Siyah renkli, göz kapağını andıran detaylarla çerçevelenen farlar, ön camın alt kenarına kadar uzanarak aracın ön yüzüne daha etkileyici bir ifade kazandırıyor. Geniş bir gülümsemeyi çağrıştıracak şekilde tasarlanan iki aydınlatma ünitesi ise kabartma formdaki yeni kapsül ile birbirine bağlanıyor.

Ami Dark Side'a özel olarak tasarlanan bu kapsül, mat siyah zemin üzerindeki ince beyaz süslemelerle birlikte beyaz renkteki marka logosunu ön plana çıkarıyor.

Dark Side özel versiyonunda kontrastı daha da vurgulamak üzere Buzul renk paketi jant kapakları devreye giriyor. Bunlar, beyaz küplerden oluşan bir dama tahtasıyla Ami'nin yan profilini grafiksel olarak tanımlıyor.

Arka yan panelde yer alan ve yuvarlak küp motifleri içeren siyah-beyaz çıkartma ise temayı daha da zenginleştiriyor. Bu tasarım, kapıların alt kısmındaki özel grafiklerde de yer alıyor.

Ami Dark Side, kimliğini vurgulamak ve dinamizmini yansıtmak üzere kendine özgü bir arka spoylere sahip. İç mekanda Dark Side renk paketiyle birlikte, ön konsolda üç depolama bölmesi, yolcu koltuğunun önünde bir çanta askısı ve paspasların gri dekoratif dikişleriyle uyumlu açık gri depolama ağları bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Şubat 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Şubat 2026)
TOKİ 25 il için harekete geçti! Ödeme planı belli olduTOKİ 25 il için harekete geçti! Ödeme planı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Citroen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Cem Uzan "Kadınım" diyerek aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Cem Uzan "Kadınım" diyerek aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.