Coca-Cola 2018'de satın almıştı! Kahve zinciri için görüşmeler başladı, CEO'dan açıklama: 'İstediğimiz yerde değil'

İngiliz kahve zincir devi Costa için Coca-Cola yatırım bankası Lazard ile çalışıyor. Lazard, Costa için özel sermaye firmalarının da bulunduğu az sayıda potansiyel alıcıyla ön görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Sky News, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı ilk haberinde, gösterge tekliflerin sonbahar başlarında gelmesi bekleniyor, ancak bir satış kesin değil.

2018'DE SATIN ALMIŞTI

Coca-Cola, küresel kahve pazarındaki konumunu Starbucks ve Nestle ile rekabet ederek güçlendirmek için Costa Coffee'yi 2018'de 5 milyar doların üzerinde bir fiyata satın almıştı.

Coca-Cola CEO'su James Quincey, 50 ülkede faaliyet gösteren Costa'nın operasyonlarında değişiklikler olabileceğini ima ederek, "Costa'ya yaptığımız yatırım, bir yatırım hipotezi açısından istediğimiz yerde değil" demişti.