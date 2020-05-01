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Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2020 02:11 | Son Güncelleme

Uluslararası içecek şirketi Coca Cola, ekonomik krizden dolayı Lübnan'daki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor

Lübnan'da Coca Cola'nın bünyesinde üretim yaptığı Ulusal İçecekler Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ve mali sıkıntılar dolayısıyla 31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla şirketin ülkedeki faaliyetlerine son vereceği belirtildi.

Şirketin bir süredir yaşadığı büyük sıkıntıların bazılarını aştığı ancak diğer bazılarının özellikle de Lübnan'ın içinden geçtiği ekonomik durum nedeniyle atlatamadığına işaret edilen açıklamada, ülkedeki mali kriz nedeniyle ham madde ürünlerinin ithalatı ve bankalar üzerinden dışarıya havale işlemleri başta olmak üzere ticari çalışmaların felç olduğu kaydedildi.

Şirketin ciddi anlamda zarar etmesine yol açan mevcut krizin biteceğine dair öngörüde bulunamadıklarına vurgu yapılan açıklamada, söz konusu kararın Lübnan Çalışma Bakanlığına da iletildiği bilgisi verildi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya işlem görüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
coca cola, Lübnan, ekonomik kriz,

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