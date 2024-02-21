Coca Cola İçecek, Bangladeş'teki satın almayı tamamladı

Coca Cola, Bangladeş'teki satın almanın tamamlandığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 15 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI" veya "Şirketimiz") - tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'deki ("CCBB") yüzde 100 hissesinin satın alınması için bir hisse alım sözleşmesi ("SPA") imzalandığı hatırlatıldı.

Faaliyet konusunun Coca-Cola markalarının Bangladeş'te şişeleme ve toptan dağıtımını yapmak olarak belirtilen açıklamada, "İşlem, Bangladeş otoriteleri nezdinde hisse devrinin tescil edilmesi ile birlikte 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Özkaynak değeri, üzerinde mutabık kalınan şirket değerinin kapanış denetim bulgularına göre düzenlenmesine tabi olacaktır" denildi.

İşlemin tamamlanmasıyla CCI'nın CCBB'deki doğrudan ve dolaylı sahipliğinin yüzde 100 olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'DEN ÇİN'E 34 ÜRETİM TESİSTE TÜRK BAYRAĞI"

İşlemin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bangladeş satın almasıyla birlikte CCI’ın Türkiye’den Çin’e kadar uzanan operasyon coğrafyasında 34 üretim tesisinde Türk bayrağının dalgalandığını belirtti.

“CCI 600 MİLYON NÜFUSA ULAŞACAK”

CCI CEO’su Karim Yahi ise dünyanın en kalabalık 8. ülkesi olan Bangladeş’teki bu satın alma sonrası toplamda 600 milyonluk bir nüfusa ulaştıklarını belirtti. Yahi, “Bangladeş’in büyüme beklentisi ve nüfusun büyük oranda genç olmasının CCI’ın dış pazarlardaki gücüne güç katacağına inanıyorum. 300’den fazla çalışanı, bir şişeleme fabrikası ve 3 ana deposu ile CCBB, yaklaşık 300 bin satış noktasına hizmet veriyor ve 500’e yakın distribütörle çalışıyor. CCI olarak Bangladeş’in parlak geleceğine ortak olmak ve katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.





