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Çocuğu ölen anne babaya ölüm aylığı hakkı! Aileye hangi durumda çocuğu üzerinden aylık bağlanır? İşte şartları

01.08.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortalı bir kişinin ölümü halinde belirli şartlarda eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanıyor. Bu durum Türkiye'de genel olarak bilinirken çocukların vefatı halinde anne ve babanın hakları konusunda soru işaretleri var. Peki anne ve babaya hangi durumda çocuğu üzerinden aylık bağlanır? İşte anne ve babaya çocuklarının vefatı nedeniyle bağlanan ölüm aylığıyla ilgili tüm detaylar...

Çocuğu ölen anne babaya ölüm aylığı hakkı! Aileye hangi durumda çocuğu üzerinden aylık bağlanır? İşte şartları

Vefat eden sigortalının yakınlarına maaş bağlanmasıyla ilgili detaylar sosyal güvenlik mevzuatında madde madde yer alırken, vefat eden çocuklardan anne ve babalarına da ölüm maaşı bağlanabilmesi pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Söz konusu düzenleme ise 5510 sayılı yasının 34’üncü maddesinde yer alıyor. Peki anne ve babaya hangi durumda çocuğu üzerinden aylık bağlanır? Gerekli şartlar neler? İşte ilgili yasa ve tüm detaylar...

ÖLÜM AYLIĞI İÇİN SİGORTALILIK SÜRESİ ÖNEMLİ

Yasaya göre; her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen SSK’lı (4A’lı) sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanıyor. Sigortalıların hak sahibi ana ve babasına ölüm aylığı bağlanması için gelir şartına bakılıyor. Bu durumda gelirde gösterge asgari ücret oluyor.

ANNE VE BABA İÇİN KİŞİ BAŞI 5.500 LİRA GELİR ŞARTI

Posta'da yer alan habere göre; gelir şartı ana ve baba için ayrı ayrı aranıyor. Örneğin baba kendi sigortalılığından dolayı emekli aylığı alıyorsa çocuğu üzerinden ölü aylığı bağlanmaz. Eğer annenin geliri yoksa, gelir tespiti aşamasına geçilir. Gelir tespiti, hanedeki kişi başına düşen kazanca göre yapılıyor. Kazanç ve iratların tespitinde annenin ve babanın gelirleri dikkate alınır. Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirin kişi başına düşen tutarı asgari ücretin net tutarından (5.500 liradan) daha az olması halinde anneye ölüm aylığı bağlanır.

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HİSSENİN ARTMASI GEREKİYOR

Tüm şartları taşıyan anne ve babaya ölen sigortalının hesaplanan aylığının toplam yüzde 25’i oranında ölüm aylığı bağlanır. Ölen sigortalının anne-babasına aylık bağlanması için eş ve çocuklara aylık bağlandıktan sonra artan hissenin kalıp kalmadığına bakılır. Ancak anne-baba 65 yaşın üstünde ise hisse şartı aranmaz. Eğer hisse yoksa yaşı doldurduklarında aylık bağlanmayı başlar.

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EVLATLIK OLANLARA YETİM MAAŞI

Her ne kadar evlat edinilen çocuk sizin kütüğünüzde yer alsa da evlat edindiğiniz çocuğun hak sahibi olarak size aylık bağlanması mümkün değil. Ancak anne babanın vefatı halinde evlat edilen kız çocuğuna diğer şartları da taşıması halinde yetim maaşı bağlanabiliyor.

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anne baba sigorta
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