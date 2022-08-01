SON DAKİKA: Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Hem krediler hem de kredi kartları için geçerli olacak; işte masadaki üç formül

Kredi ve kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi? Kredi borçları hakkında yapılan çalışmalardan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Takibe düşen kredi ve kredi kartı borçları için üç formül söz konusu. Bu arada 81 şehirde yapılacak 150 bin sosyal konut projesiyle ilgili de hazine arazisi satışı gündeme alınacak.

SON DAKİKA: KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI İÇİN KRİTİK GÜN!

Gözler bugün yapılması beklenen kritik Kabine toplantsına çevrildi. Tahıl koridoru, terörle mücadele, ekonomideki son durum ve yapılacak yeni düzenlemelerin ele alınacağı kritik toplantıda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masada olacak.

KREDİ VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİ

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.

TAHIL KORİDORU

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum konuşulacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek yeni adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında tahıl koridoru, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Irak/Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte diğer dış politika konuları da ele alınacak.

ERDOĞAN DUYURACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.



