Çocuğunuza bunu aldıysanız hemen çöpe atın!

Hem gıdada hem de diğer tüm sektörlerde denetimler aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile yönetmeliğe aykırı olan ürünleri ifşa ediyor. Son olarak ise iki çocuk ürünü daha Bakanlığın listesine eklendi.

PELUŞ OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILDI!

Oyuncak ve eşofman takımından oluşan ürünler için piyasadan toplatma kararı verildi. Bakanlık, "Jojo Pops" marka pelüş oyuncaklar grubunda yer alan çantanın satışını yasakladı. Mekanik ve fiziksel özellikler standardı kapsamında yapılan test sonucu ürünün kalır not aldığı belirtildi. "Üründeki fermuarın elciğinin tork testinden sonra koparak E kalıbından geçmesi sonucu küçük parça oluşturması" tehlikeli olarak bulundu. Boğulma riski nedeniyle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

BOĞULMA RİSKİ

"Bross" çocuk eşofman takımı ise kordon boyundan kalır notu aldı. Ürünün boğulma riski taşıdığı gerekçesi ile satışı yasaklandı.