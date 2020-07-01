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Çocuk başına 600 TL'ye varan destek! Birçok anne-baba almayı unuttu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

2015 yılının Mayıs ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sonucunda ebeveynler çocukları için devletten yardım almaya başladılar. Doğum telaşına kapılan anne ve babaların birçoğu bu yardımdan ne yazık ki habersiz. Her çocuk için yalnızca tek bir sefere mahsus olarak ödenen çocuk parası ailelere nefes olmaya devam ediyor.

Çocuk başına 600 TL'ye varan destek! Birçok anne-baba almayı unuttu!

Halk arasında çocuk parası olarak isimlendirilen doğum yardımı hem çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de aile bütçesine katkı sağlanmasına yardımcı olur. Çocuk parası yardımından yararlanmak içi belirlenen şartlar nelerdir? Çocuk parası nasıl alınır? İşte merak ettiğiniz soruların tüm cevapları yazımızda...

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Çocuk parası yardımından yararlanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Çocuk parası her çocuk için ailelere ödenir. Bu nedenle çocuk parası alacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir. Ebeveynlerden bir tanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması yardım almak için yeterli olur.
Yardıma konu olan doğumun canlı olarak gerçekleşmesi şarttır.
Düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi olan 15 Mayıs 2015 tarihinden sonraki doğumlar için ödeme yapılır. Bu tarihten önce gerçekleşen doğumlar için yardım verilmez.

ÇOCUK PARASI YARDIMI NASIL ALINIR?

Çocuk parası yardımından yararlanmak için kişilerin resmi başvurularını tamamlaması gerekir. Başvurunun ilk aşaması doğumun gerçekleşmesinden sora hastahanede başlar. Hastanede doğumun canlı olarak gerçekleştiğine dair bir doğum belgesi verilir. Sonraki adımda ise; doğum belgesiyle birlikte kişilerin ikamet adresinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmesi şarttır.

Çocukların ilgili nüfus müdürlüklerinin sistemine kayıt edilmesinden sonra başvuru incelemeye alınır. İnceleme süresi yaklaşık 90 gün sürer. İncelemenin olumlu olarak sonuçlanmasından sonra ise; anne ya da babanın adına çocuk parası PTT şubelerine yatırılır.

Çocuk parası başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken unsur ise; anne ya da babanın kamu kurum veya kuruluşlarında memur olarak çalışmasıdır. Memur olan anne ya da babanın bağlı olduğu kurum üzerinden başvuru yapılmalıdır. Kurumun çocuk için verdiği yardımın devlet tarafından belirlenen limitten az olması durumunda ise aradaki fark devlet kanalıyla karşılanır.

ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR?

Çocuk parası yardımına ilişkin başvurusunu yapanların sürece dair bilgi almak istemesi normaldir. Başvuru sonucuna dair sorgulamanın yapılabilmesi için e-Devlet kapısı hizmete açılır. e-Devlet üzerinden sorgulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama" sayfası aracılığıyla yapılır.

ÇOCUK PARASI ÜCRETİ NE KADARDIR?

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için ailelere çocuk parası yardımı verilir. Bu tarihten önce yapılan doğumlar ise yardımın miktarını şekillendirir.

Tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve daha fazla sayıdaki çocuk için 600 TL ödenir.
Çoğul doğumlarda ise; ikiz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL ödenir. Üçüz çocuklardan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL verilir.

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