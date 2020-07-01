Çocuk başına 600 TL'ye varan destek! Birçok anne-baba almayı unuttu!

Halk arasında çocuk parası olarak isimlendirilen doğum yardımı hem çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de aile bütçesine katkı sağlanmasına yardımcı olur. Çocuk parası yardımından yararlanmak içi belirlenen şartlar nelerdir? Çocuk parası nasıl alınır? İşte merak ettiğiniz soruların tüm cevapları yazımızda...

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Çocuk parası yardımından yararlanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Çocuk parası her çocuk için ailelere ödenir. Bu nedenle çocuk parası alacak anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir. Ebeveynlerden bir tanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması yardım almak için yeterli olur.

Yardıma konu olan doğumun canlı olarak gerçekleşmesi şarttır.

Düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi olan 15 Mayıs 2015 tarihinden sonraki doğumlar için ödeme yapılır. Bu tarihten önce gerçekleşen doğumlar için yardım verilmez.

ÇOCUK PARASI YARDIMI NASIL ALINIR?

Çocuk parası yardımından yararlanmak için kişilerin resmi başvurularını tamamlaması gerekir. Başvurunun ilk aşaması doğumun gerçekleşmesinden sora hastahanede başlar. Hastanede doğumun canlı olarak gerçekleştiğine dair bir doğum belgesi verilir. Sonraki adımda ise; doğum belgesiyle birlikte kişilerin ikamet adresinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmesi şarttır.