Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme! Destekten yararlanmak için...

Devlet yeni doğan bebekler için kesenin ağzını açtı. Doğumdan itibaren 5 yıl içerisinde annenin ya da babanın başvurusunu yapması halinde çocuk parası desteğinden yararlanılıyor. Her bebek için özel olarak sunulan bu haktan yararlanmak için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, çocuk parası nedir? Kimler alabilir? Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımının kapsamını ve şartlarını sizler için derledik.
Çocuk parası genel olarak 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşen doğumlar için ödenir. Belirlenen tarihten önce yapılan doğumlar, bir kenara atılmaz ve ödenecek çocuk parası yardım miktarının hesaplanmasında belirleyici olarak değerlendirilir. Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilen bu yardımdan faydalanmak için anne veya babanın vatandaşlık statüsüne bakılır.
Çocuk parası yardımından faydalanmak için kişilerin bebeklerinin doğum tarihini ispat etmesi ve resmi başvuruda bulunması gerekir. Bu nedenle ilk adımda doğumun gerçekleşmesinin hemen ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kayıt ettirilmesi gerekir. Ardından doğum yardımı başvuru dilekçesiyle kişilerin şahsen ya da kargo yoluyla başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine iletmesi şarttır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anne ya da babaların çocuk parası yardımından yararlanabilmesi için başka bir prosedür devreye sokulur. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yardım için kendi kurumuna başvurması yeterlidir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuk parası desteği için büyükelçilik ya da konsolosluklardan başvurması gereklidir.
Çocuk parası yardımının alınabilmesi için başvurunun olumlu olarak sonuçlanması beklenir. Bu sürecin, Doğum Yardımı Sistemine başvurunun girilmesini takip eden ay içerisinde gerçekleşmesi muhtemeldir. Yardımı almaya hak kazananların PTT şubelerinden ödeneği alması mümkündür.
15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğan ve evlat edinilen çocuklar için yardım alma hakkı söz konusudur. Ancak bu noktada belirleyici olan; daha öncesinde bu çocuk için yardımın verilmemiş olmasıdır. Daha öncesinde çocuk parası ödemesi alındıysa evlat edinilen çocuk Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olduğu ailedeki çocuk sayısının belirlenmesinde etkili rol oynar.
Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olmak üzere bir defaya özgü olarak çocuk parası yardımı yapılır. Ancak çoğul gebeliklerde durum bir miktar farklılaşır. İkiz doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz doğumlarda ise birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme yapılır.
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