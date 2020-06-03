FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme! Destekten yararlanmak için...

Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme! Destekten yararlanmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Genç nüfusun desteklenmesi için devlet, yeni doğan bebekler için sosyal yardım yapıyor. Aile Bakanlığına bağlı olarak yürütülen proje kapsamında ailelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre bir defaya mahsus olmak üzere yardım verilir. Yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen yardım için kişilerin başvurusunu iletmesi gerekir.

Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme! Destekten yararlanmak için...

Devlet yeni doğan bebekler için kesenin ağzını açtı. Doğumdan itibaren 5 yıl içerisinde annenin ya da babanın başvurusunu yapması halinde çocuk parası desteğinden yararlanılıyor. Her bebek için özel olarak sunulan bu haktan yararlanmak için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, çocuk parası nedir? Kimler alabilir? Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımının kapsamını ve şartlarını sizler için derledik.

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Çocuk parası genel olarak 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşen doğumlar için ödenir. Belirlenen tarihten önce yapılan doğumlar, bir kenara atılmaz ve ödenecek çocuk parası yardım miktarının hesaplanmasında belirleyici olarak değerlendirilir. Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilen bu yardımdan faydalanmak için anne veya babanın vatandaşlık statüsüne bakılır.

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Çocuk parası yardımından faydalanmak için kişilerin bebeklerinin doğum tarihini ispat etmesi ve resmi başvuruda bulunması gerekir. Bu nedenle ilk adımda doğumun gerçekleşmesinin hemen ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kayıt ettirilmesi gerekir. Ardından doğum yardımı başvuru dilekçesiyle kişilerin şahsen ya da kargo yoluyla başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine iletmesi şarttır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anne ya da babaların çocuk parası yardımından yararlanabilmesi için başka bir prosedür devreye sokulur. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yardım için kendi kurumuna başvurması yeterlidir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuk parası desteği için büyükelçilik ya da konsolosluklardan başvurması gereklidir.

ÇOCUK PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Çocuk parası yardımının alınabilmesi için başvurunun olumlu olarak sonuçlanması beklenir. Bu sürecin, Doğum Yardımı Sistemine başvurunun girilmesini takip eden ay içerisinde gerçekleşmesi muhtemeldir. Yardımı almaya hak kazananların PTT şubelerinden ödeneği alması mümkündür.

15 MAYIS 2015 TARİHİNDEN SONRA EVLAT EDİNENLER ÇOCUK PARASI YARDIMI ALABİLİR Mİ?

15 Mayıs 2015 tarihi ve sonrasında doğan ve evlat edinilen çocuklar için yardım alma hakkı söz konusudur. Ancak bu noktada belirleyici olan; daha öncesinde bu çocuk için yardımın verilmemiş olmasıdır. Daha öncesinde çocuk parası ödemesi alındıysa evlat edinilen çocuk Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olduğu ailedeki çocuk sayısının belirlenmesinde etkili rol oynar.

ÇOCUK PARASI YARDIMI KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME ALINIR?

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olmak üzere bir defaya özgü olarak çocuk parası yardımı yapılır. Ancak çoğul gebeliklerde durum bir miktar farklılaşır. İkiz doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz doğumlarda ise birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme yapılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
Altın fiyatları ile ilgili önemli tahminAltın fiyatları ile ilgili önemli tahmin
Hasta olduğu için işe gidemeyenlere müjde! Hasta olduğu için işe gidemeyenlere müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar ne olacak?

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşsizlere maaş desteği! 2300 TL'ye varan maaşa başvuru yapmak için...

İşsizlere maaş desteği! 2300 TL'ye varan maaşa başvuru yapmak için...

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Mayısta fiyatı en fazla artan ürün çilek, en çok düşen sivri biber

İşte mayıs ayının zam şampiyonu

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika... Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kurbanlık fiyatları ’yüzde 8’ oranında artabilir

Kurbanlık fiyatları ’yüzde 8’ oranında artabilir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.