Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme! Destekten yararlanmak için...

Devlet yeni doğan bebekler için kesenin ağzını açtı. Doğumdan itibaren 5 yıl içerisinde annenin ya da babanın başvurusunu yapması halinde çocuk parası desteğinden yararlanılıyor. Her bebek için özel olarak sunulan bu haktan yararlanmak için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, çocuk parası nedir? Kimler alabilir? Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum yardımının kapsamını ve şartlarını sizler için derledik.

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Çocuk parası genel olarak 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşen doğumlar için ödenir. Belirlenen tarihten önce yapılan doğumlar, bir kenara atılmaz ve ödenecek çocuk parası yardım miktarının hesaplanmasında belirleyici olarak değerlendirilir. Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilen bu yardımdan faydalanmak için anne veya babanın vatandaşlık statüsüne bakılır.

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Çocuk parası yardımından faydalanmak için kişilerin bebeklerinin doğum tarihini ispat etmesi ve resmi başvuruda bulunması gerekir. Bu nedenle ilk adımda doğumun gerçekleşmesinin hemen ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) kayıt ettirilmesi gerekir. Ardından doğum yardımı başvuru dilekçesiyle kişilerin şahsen ya da kargo yoluyla başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine iletmesi şarttır.