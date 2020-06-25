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Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 12:27 | Son Güncelleme

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Koçal, "Maske fiyat belirlemesinde herhangi bir ayrım olmaması nedeniyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maskeyle ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır." dedi.

Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, çocuk maskelerinde farklı satış fiyatları uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını belirterek, "Maske fiyat belirlemesinde herhangi bir ayrım olmaması nedeniyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maskeyle ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır." dedi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde cerrahi maskelerin satış fiyatı en fazla 1 lira olarak belirlenirken, çocuk maskelerinde farklı fiyatlar tüketicilerin karşısına çıkabiliyor.

Medikal firmalar veya eczanelerde bazı çocuk maskeleri renk ve desenleri sebebiyle 4,5 liraya kadar uzanan fiyatlarla satılırken, "yıkanabilir" olarak adlandırılan ve korunma noktasında uygunluğu tartışılan maskelerde ise 20 liraya kadar çıkan satış fiyatları söz konusu olabiliyor.

'5 LİRAYA NORMAL MASKE SATILDIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETLER GELİYOR'

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklara yönelik maskelerde farklı fiyatlar uygulandığı yönündeki şikayetler federasyon ve bileşen derneklerimize ulaşmaktadır. Maske fiyatı 1 lira olarak belirlenirken 'yaşlı' veya 'çocuk' maskesi gibi bir ayrıma gidilmemiştir. Bu fiyat, maske fiyatı olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Koçal, "Dolayısıyla çocuk maskelerinin daha yüksek fiyata satılması akıl işi değildir. Kullanılan malzemeler daha az ama fiyatı normal maskeden daha pahalı, bu nasıl izah edilebilir. Bu fahiş fiyat uygulamasıdır, çıkarcılıktır, fırsatçılıktır." açıklamasında bulundu.

Maske kullanımının 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde zorunluğu olduğunu anımsatan Koçal, şu bilgileri paylaştı:

"Maske fiyat belirlemesinde herhangi bir ayrım olmaması nedeniyle çocuk maskelerinin 1 liranın üzerinde satılması maske ile ilgili uygulanan fiyat kararına aykırıdır. Ayrıca sadece çocuk maskeleri değil, bazı toplu alanlarda örneğin metro duraklarında bazı kişiler tarafından 5 lira karşılığı normal maskelerin satıldığı yönünde şikayetler de gelmektedir." bilgisini paylaştı.

VATANDAŞLARA 'ŞİKAYETTE BULUNUN' ÇAĞRISI

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, vatandaşlara, "Maskelerin yetişkin ve çocuk maskeleri olarak iki tip olarak çıkarılması ve ücretlendirilmesinin ona göre yapılması gerekir. Yetkililer acil olarak önlem almalıdır. Vatandaşlar, normal maske ve çocuk maskelerini 1 liranın üzerinde satanları Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüklerine şikayet etmeli." çağrısında bulundu.

Koçal, maske ile ilgili ciddi bir pazar oluştuğuna ve Kovid-19'un yayılımını önlemek amacıyla maske kullanımının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından maskelere yönelik üretim standartlarının belirlendiğine işaret etti.

Maskelerden KDV alınmaması ve maliyetine satışının sağlanması için de çağrıda bulunan Koçal, "Maskeler TSE'nin belirlediği standartlar çerçevesinde üretilmeli, fiyat ve standart açısından denetimleri yapılmalıdır." dedi.

'YIKANABİLİR MASKELER KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZ BİLGİLENDİRİLMELİ'

Yıkanabilir maskelerle ilgili de üretim standartları ve koruyucu olup olmadığı açısından bazı soru işaretlerinin bulunduğunu aktaran Koçal, şunları kaydetti:

"Yıkanabilir' olarak adlandırılan maskelerin sağlıklı olup olmadığı, yıkandıktan sonra koruyucu etkisinin devam edip etmediği, yıkanma esnasındaki deterjan kalıntılarının solunum yolu ile sağlığa zararının bulunup bulunmadığı, önlem açısından neler yapılması veya nasıl yıkanmaları gerektiği konusunda bilim insanlarının vatandaşlarımızı bilgilendirmesinde fayda var."

KAYNAK:AA

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