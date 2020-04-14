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Çocuk sahibi kadın çalışanlar erken emekli olabilir! 6 yıl erken emeklilik için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Erkek çalışanlar, erken emeklilik uygulamasından yararlanmak için askerlik borçlanması hakkını kullanırken kadın çalışanlar doğum borçlanması seçeneğinden faydalanır. Kadın çalışanların doğum nedeni ile iş hayatına ara vermesi emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Doğum borçlanması işte bu döneme ait primlerin geriye dönük olarak ödenmesine imkan vererek erken emeklilik sağlar.

Çocuk sahibi kadın çalışanlar erken emekli olabilir! 6 yıl erken emeklilik için...

Çalışan kadınlara doğum öncesi ve sonrasına ilişkin birtakım haklar verilmiştir. Bu haklar çerçevesinde kadınların iş hayatından uzak kalmasına imkan verilir. Ancak kadınların ara verdikleri dönem için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi yapılmaz. Prim ödenmemesi ise emeklilik zamanını etkileyebilir.

Kadınların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için doğum borçlanması hakkı ile arada kalan dönemin primlerini ödemesine olanak verilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna doğum borçlanması başvurusu yapan kadınların en fazla üç çocuk için prim ödemesine izin verilir. Bu prim ödemesi ise kadınların 6 yıl (2760 gün) erken emekli olmasının kapılarını sonuna kadar aralar. Peki doğum borçlanması şartları nelerdir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? İşte doğum borçlanması hakkına dair merak edilen detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkından yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla resmi başvurularını iletmeleri gerekir. Aynı zamanda vatandaşların doğum borçlanması hakkından yararlanması için şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

-Doğumun öncesinde kadınların 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünde işe başlamış olması şarttır.
-Kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaştıkları dönem için adına Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmemesi gerekir.

  • Kadın sigortalıların ilk doğumunu yaptıktan sonra iki yıllık süre dolmadan ikinci doğum gerçekleşebilir. Bu durumda kadınlar ikinci doğum için de borçlanma talebini iletebilir. Ayrıca ilk ve ikinci doğum arasında geçen süre de doğum borçlanmasına dahil edilir.
  • Doğum borçlanması için staj sigortasının başlangıç tarihi kadınların sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir. Emeklilik hesaplamasından farklı olarak staj başlangıcı hesaplama için oldukça önemlidir.
  • Doğum borçlanması için her çocuk için 2 yıllık borçlanma hakkı verilir. Çocukların vefat etmesi halinde ise doğum borçlanması süresi ölüm tarihine kadar geçen süre ile kısıtlanır.

DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Hizmet akdiyle ya da kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar ile bu kişilerin hak sahipleri doğum borçlanması talebini iletebilirler. Kişilerin doğum borçlanması talebi için sigortalının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılması yeterlidir.

Kamu görevlileri ve bunların hak sahiplerinin "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı" adresine borçlanma talep dilekçesi ile bizzat doğum borçlanması başvurusunu iletmesi istenir.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Doğum borçlanması hesaplaması o yılın güncel brüt asgari ücreti üzerinden belirlenir. 2020 yılı içerisinde doğum borçlanmasının taban ve tavan ödemeleri hesaplanmıştır. Buna göre; günlük taban olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si, günlük tavan olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak düzenlenmiştir.

Örnek: Doğum borçlanması için vatandaşların 1 aylık en düşük 941.76 TL; 1 yıllık en düşük 11.301,12 TL ödemesi gerekir.

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doğum borçlanması, Erken emeklilik,

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