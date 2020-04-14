Çocuk sahibi kadın çalışanlar erken emekli olabilir! 6 yıl erken emeklilik için...

Çalışan kadınlara doğum öncesi ve sonrasına ilişkin birtakım haklar verilmiştir. Bu haklar çerçevesinde kadınların iş hayatından uzak kalmasına imkan verilir. Ancak kadınların ara verdikleri dönem için işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi yapılmaz. Prim ödenmemesi ise emeklilik zamanını etkileyebilir.

Kadınların sigorta başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için doğum borçlanması hakkı ile arada kalan dönemin primlerini ödemesine olanak verilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna doğum borçlanması başvurusu yapan kadınların en fazla üç çocuk için prim ödemesine izin verilir. Bu prim ödemesi ise kadınların 6 yıl (2760 gün) erken emekli olmasının kapılarını sonuna kadar aralar. Peki doğum borçlanması şartları nelerdir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? İşte doğum borçlanması hakkına dair merak edilen detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkından yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla resmi başvurularını iletmeleri gerekir. Aynı zamanda vatandaşların doğum borçlanması hakkından yararlanması için şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.