Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...

Ebeveynlere yönelik olarak verilen nakdi sosyal yardımların başında çocuk parası ödeneği gelmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla geliştirilen proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi ebeveynlere çocuk parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan ya da evlat edinen anne-babalara tek sefere mahsus olmak üzere doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Çocuk parası yardımının tutarı ebeveynin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişkenlik gösterir. Peki çocuk parası nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır?

ÇOCUK PARASI NEDİR? ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum parası desteği yeni doğan çocukları için verilen sosyal bir haktır. Doğum yardımı, annenin ya da babanın veya her ikisininde Türk vatandaşı/ mavi kart sahibi olması durumunda verilir. Doğum yardımından yararlanmak için bebeğin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak doğması gerekir. Belirlenen tarihten önceki doğumlar için çocuk parası desteği verilmez ama yeni doğan çocuğun kaçıncı sırada olduğunun tespit edilmesi için bu doğumlar da dikkate alınır. Yeni doğan çocuğun sırasına göre çocuk parası desteğinin miktarı belirlenir.