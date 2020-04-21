Çocuk sahibi olanlara bir destek daha! Çocuk başına 600 TL'ye varan ödeme...

Ebeveynlere yönelik olarak verilen nakdi sosyal yardımların başında çocuk parası ödeneği gelmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla geliştirilen proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi ebeveynlere çocuk parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan ya da evlat edinen anne-babalara tek sefere mahsus olmak üzere doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Çocuk parası yardımının tutarı ebeveynin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişkenlik gösterir. Peki çocuk parası nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır?
Halk arasında çocuk parası olarak bilinen doğum parası desteği yeni doğan çocukları için verilen sosyal bir haktır. Doğum yardımı, annenin ya da babanın veya her ikisininde Türk vatandaşı/ mavi kart sahibi olması durumunda verilir. Doğum yardımından yararlanmak için bebeğin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak doğması gerekir. Belirlenen tarihten önceki doğumlar için çocuk parası desteği verilmez ama yeni doğan çocuğun kaçıncı sırada olduğunun tespit edilmesi için bu doğumlar da dikkate alınır. Yeni doğan çocuğun sırasına göre çocuk parası desteğinin miktarı belirlenir.
Annelerin 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra evlat edindikleri çocukları için daha öncesinde doğum yardımı alınmadı ise; başvuru yapmasına imkan verilmiştir. Aynı zamanda bu çocuklar sonraki doğumlarda çocuk sayısının belirlenmesinde kullanılır.
15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşen sağ doğumlar için anne-babalara çocuk parası ödemesi yapılır. Ancak ebeveynlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezi üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekir. Başvuruların çocuğun doğumdan sonra ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra yapılması önemlidir. Annenin vefat etmesi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda başvurular babalar tarafından yapılabilir.
Kamu ve kuruluşlarında personel olarak çalışanların kendi kurumları üzerinden başvurularını tamamlaması gerekir. Son olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının doğumun sonrasında büyükelçilik ve konsololuklar üzerinden başvurularını iletmesine imkan verilmiştir.
Doğum yardımı başvurusunun onaylanmasından sonra verilen olumlu karar kişilerin irtibat numarasına kısa mesaj ile bildirilir ve sisteme bilgisi eklenir. Doğum Yardımı Sistemine girilen bilgiyi takip eden ay içerisinde başvuru sahiplerine PTT üzerinden ödemeleri yapılır.
Çocuk parası için tekli ve çoklu doğumlar belirleyici bir unsurdur. Aynı zamanda çocuk parası ödeneği, annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre farklılaşır.
l Tekli doğumlar için ilk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL ile üçüncü ve daha sonraki çocuklara 600 TL doğum yardımı verilir.
l Çoklu doğumlar için ikiz annelerine ilk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL olmak üzere toplam 700 TL, üçüz annelerine ise; ilk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL ile üçüncü çocuğa 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL doğum parası verilir.
l Kamu işçilerine ise kurumlarından aldıkları doğum yardımı ücreti ile belirlenen ücretler arasında fark olması durumunda bu fark ödenir. Kurumlardan alınan ödeme daha fazla ise herhangi bir ekleme yapılmaz.
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