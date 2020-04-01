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Çocuk sahibi olanlara müjde! Aylık 239 TL destek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bez ve mama yardımı, sigortalı olarak çalışan milyonlarca anneyi ilgilendiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan proje kapsamında 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra dünyaya gelen bebeler için çalışan anneler 2 yıl boyunca aylık 239 TL nakdi yardım sağlanıyor. Yeni doğan bebekleri için başvuruda bulunan annelere ödeme anlaşmalı bankalar ve PTT üzerinde yapılıyor.

Çocuk sahibi olanlara müjde! Aylık 239 TL destek...

Toplumsal desteklemenin bir unsuru olarak devlet maddi durumu kötü olan ve ihtiyaç sahibi konumundaki aileler için sosyal yardımlarını sürdürüyor. Özellikle kadın işçi istihdamı ve çocuk sağlığına önem veren devlet, politikalarına bağlı olarak her geçen gün bu kanaldaki yardımlarda çeşitlendirmeye devam ediyor.

Çalışan annelerin yeni doğan çocukları için yapılan yardımlardan biri de halk arasında az bilinen bez ve mama yardımıdır. Peki, bez ve mama yardımının kapsamı nedir? Kimler bez ve mama yardımından yararlanabilir? Bu yardım için gerekli olan koşullar nelerdir? Bez ve mama yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, bez ve mama yardımına dair merak edilen bütün detaylar...

BEZ VE MAMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Bez ve mama desteğinden yararlanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir:

Bez ve mama yardımı başvurusunda bulunacak anne ya da babadan en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Bez ve mama yardımı için ilk aşamada her zaman çalışan annelerin başvurusu dikkate alınır. Annenin vefat etmesi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda ise babaların başvurusu kabul edilebilir.
Doğumun 15 Mayıs 2015'ten sonra yapılmış olması ve bebeğin başvuru tarihine kadar yaşaması da şarttır.
Anne ya da babanın mavi kart sahibi olması da başvuru sırasında bakılan şartlardan bir tanesidir.
Bez ve mama yardımı için ailenin muhtaçlık seviyesinde gelire sahip olması lazımdır. Hane içerisine giren toplam gelire bağlı olarak kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olmaması gerekir.
Bez ve mama yardımı başvurusunda bulunacak ebeveynlerin adına herhangi bir gayrimenkul, taşınmaz, mal ya da gelir getiren bir mülk olmaması da önemlidir.

BEZ VE MAMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan bez ve mama yardımı başvuruları; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, muhtarlıklar, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve kaymakamlıklar üzerinden şahsen iletilebilir.

Başvuru sırasında kişilerin yanında mutlaka bebeğin ve ebeveynlerin üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus sureti ve gelir beyanı belgesinin olması gerekir.

BEZ VE MAMA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLİR? YARDIMIN MİKTARI NE KADARDIR?

Bez ve mama yardımı için gerekli olan belgeler ile ilgili kurum ya da kuruluşlar üzerinden başvurusunu tamamlaması durumunda inceleme sürecine geçilir. İncelemenin olumlu sonuçlanması halinde karar vatandaşların irtibat numarasına kısa mesaj ile bildirilir. Başvurusu olumlu sonuçlanan ve bilgilendirme mesajı alan kişilere 30-40 gün içinde yardıma ilişkin ödeme yapılır. Ödeme en yakın PTT şubesinden alınabilir.

Bez ve mama desteğine ilişkin yapılacak ödeme miktarı 2020 yılında belirlenen asgari ücret baz alınarak yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 2020 yılı içerisinde bez ve mama yardımı 239 TL olarak belirlenmiştir. Bez ve mama yardımı alamaya hak kazanan vatandaşlar 24 ay boyunca her ay PTT şubelerinden bu yardımı alabilirler.

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bez ve mama yardımı, SGK,

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