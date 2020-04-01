Çocuk sahibi olanlara müjde! Aylık 239 TL destek...

Toplumsal desteklemenin bir unsuru olarak devlet maddi durumu kötü olan ve ihtiyaç sahibi konumundaki aileler için sosyal yardımlarını sürdürüyor. Özellikle kadın işçi istihdamı ve çocuk sağlığına önem veren devlet, politikalarına bağlı olarak her geçen gün bu kanaldaki yardımlarda çeşitlendirmeye devam ediyor.

Çalışan annelerin yeni doğan çocukları için yapılan yardımlardan biri de halk arasında az bilinen bez ve mama yardımıdır. Peki, bez ve mama yardımının kapsamı nedir? Kimler bez ve mama yardımından yararlanabilir? Bu yardım için gerekli olan koşullar nelerdir? Bez ve mama yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, bez ve mama yardımına dair merak edilen bütün detaylar...

BEZ VE MAMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Bez ve mama desteğinden yararlanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir:

Bez ve mama yardımı başvurusunda bulunacak anne ya da babadan en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Bez ve mama yardımı için ilk aşamada her zaman çalışan annelerin başvurusu dikkate alınır. Annenin vefat etmesi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması durumunda ise babaların başvurusu kabul edilebilir.

Doğumun 15 Mayıs 2015'ten sonra yapılmış olması ve bebeğin başvuru tarihine kadar yaşaması da şarttır.

Anne ya da babanın mavi kart sahibi olması da başvuru sırasında bakılan şartlardan bir tanesidir.

Bez ve mama yardımı için ailenin muhtaçlık seviyesinde gelire sahip olması lazımdır. Hane içerisine giren toplam gelire bağlı olarak kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olmaması gerekir.

Bez ve mama yardımı başvurusunda bulunacak ebeveynlerin adına herhangi bir gayrimenkul, taşınmaz, mal ya da gelir getiren bir mülk olmaması da önemlidir.