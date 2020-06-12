Çocuk sahiplerine bir destek daha! Her çocuk için 600 TL'ye varan devlet desteği...

Destek ihtiyacına ve çalışma durumuna bakılmaksızın devlet ebeveynlere çocuk parası ödemesi yapıyor. Anne ya da babanın doğumun sonrasında yaptıkları başvurunun belirlenen şartlara uygunluğunun tespiti yapılır. Ardından ise kolayca çocuk parası desteği alınabilir. Maddi durumu iyi olmayan anne ve babalar ise ayrıca Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımı için başvurularını iletebilirler.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan fondan karşılanan çocuk parası desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilir. Her çocuk için tek bir sefer ödenen çocuk parası miktarını ise ailenin sahip olduğu çocuk sayısı belirler.
Çocuk parası genel hatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi kart sahibi anne ve babalara verilir. Çocuk parası desteğinden yararlanmak için anne ya da babadan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması yeterli olur. Çocuk parası 15 Mayıs 2015 tarihinde ya da sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Belirlenen tarihten önce doğan çocuklar için destek verilmesi söz konusu olmaz. Ancak ödeme yapılmayan çocuklar, esas çocuk sayısının tespitinde dikkate alınır. Başka bir ifadeyle doğum tarihine bakılmaksızın ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre çocuk parası desteğinin miktarı hesaplanır.
Ailelerin 15 Mayıs 2015 tarihinde ya da sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için çocuk parası almasının önü açılmıştır. Ancak ailenin doğumun sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurularını yapmaları gerekir. Kamu personeli statüsünde çalışan anne ya da babalar ise çalıştıkları kurum üzerinden çocuk parası başvurularını yaparlar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının başvuruları ise konsolosluklar ve büyükelçiliklerden alınır. Başvurunun öncesinde çocukların ilgili nüfus müdürlükleri üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıtlarının yapılması şarttır.
Kamu kurum ya da kuruluşları üzerinden yapılacak olan çocuk parası başvurularında anne ya da babanın birinin memur olması yeterlidir. Memur olan ebeveynin çalıştığı kamu kurum ya da kuruluşu üzerinden başvurular tamamlanır.
Çocuk parası desteğine ilişkin ödemeler çocuk sayısına göre yapılır. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL bir defalık olmak üzere ödenir.
Tekli doğumların yanı sıra ikiz bebeklerde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL bir defalık ödenir.
Kamu personelinin sözleşmesi gereği çocuk parası için alınan ödemenin belirlenenden az olması durumunda aradaki fark devlet tarafından karşılanır.
Çocuk parası desteği ödemeleri başvurunun onayına ilişkin bilgilendirmenin Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde anne ya da babanın PTT hesabına yatırılır. Hak sahibi olan anne veya babalar kendilerine en yakın PTT şubesinden çocuk parası desteğini alabilirler.
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