Çocuk sahiplerine bir destek daha! Her çocuk için 600 TL'ye varan devlet desteği...

Destek ihtiyacına ve çalışma durumuna bakılmaksızın devlet ebeveynlere çocuk parası ödemesi yapıyor. Anne ya da babanın doğumun sonrasında yaptıkları başvurunun belirlenen şartlara uygunluğunun tespiti yapılır. Ardından ise kolayca çocuk parası desteği alınabilir. Maddi durumu iyi olmayan anne ve babalar ise ayrıca Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımı için başvurularını iletebilirler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan fondan karşılanan çocuk parası desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilir. Her çocuk için tek bir sefer ödenen çocuk parası miktarını ise ailenin sahip olduğu çocuk sayısı belirler.

ÇOCUK PARASI DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Çocuk parası genel hatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile mavi kart sahibi anne ve babalara verilir. Çocuk parası desteğinden yararlanmak için anne ya da babadan birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması yeterli olur. Çocuk parası 15 Mayıs 2015 tarihinde ya da sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Belirlenen tarihten önce doğan çocuklar için destek verilmesi söz konusu olmaz. Ancak ödeme yapılmayan çocuklar, esas çocuk sayısının tespitinde dikkate alınır. Başka bir ifadeyle doğum tarihine bakılmaksızın ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre çocuk parası desteğinin miktarı hesaplanır.