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Çocuk sahiplerine devletten büyük müjde! Çocuk başına 600 TL'ye varan destek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.06.2020 16:30 | Son Güncelleme

Çocuk sahibi olan anne ve babalara doğum desteği müjdesi verildi. Genç nüfusun teşvik edilmesiyle çocuklar için yapılan yardımların sayısını arttırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen çocuk parası desteği ebeveynlere adeta nefes oluyor. 600 TL'ye varan destek ile vatandaşlar çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Çocuk sahiplerine devletten büyük müjde! Çocuk başına 600 TL'ye varan destek...

Toplum nezdinde yaşlılar ve çocuklara ilişkin konular daha hassastır. Sosyal devlet unsurunun bir getirisi olarak yaşlılar ve çocuklara yönelik yapılan yardımların konusu derinleştirilmiştir. Çocuklar için sağlanan sosyal yardımlar ise; bebeğin doğumdan başlayarak genç klasmanına gelene kadar sürdürülür. Çocukların sağlık, eğitim, barınma ve beslenme gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması adına ailelerine maddi destekler sağlanır.

Çocuklar için verilen sosyal yardımların başında ise; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca desteklenen doğum parası gelir. Ailelerin maddi durumuna bakılmaksızın her çocuk için tek bir seferlik ödenen bu yardımdan yararlanmak için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Çocuk parası ne kadar? Nasıl alınır? İşte ebeveynlere can simidi olan doğum yardımına dair merak edilen bütün detaylar..

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Halk arasında çocuk parası olarak isimlendirilen doğum yardımından yararlanmak için ilk adımda ebeveynlerin resmi başvuruda bulunması gerekir. İlgili bakanlık ve kurum üzerinden yapılan incelemenin sonucunda ise belirlenen şartlara uygun olan kişilere çocuk parası desteği verilir. Peki belirlenen bu şartlar nelerdir?

Çocuk parası başvurusunu iletecek anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yahut Mavi Kart sahibi olması gerekir.
Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi gerekir. Çocuk parası başvuru süresi doğum tarihinden itibaren başlar ve doğumun üzerinden 5 yıl geçmesi halinde sona erer.
15 Mayıs 2015 tarihinden önce yapılan doğumlar için ebeveynlere herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak bu doğumlar çocuk parasının miktarının hesaplanmasında etkili olur.

ÇOCUK PARASI KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Çocuk parası yardımı kapsamında vatandaşların aile ekonomisini desteklemek, nüfus artışını teşvik etmek ve çocukların belirlenen standartlar içinde yaşamasını sağlamak için tek seferlik ve geri ödemesiz olarak ödeme yapılır. Ödeme, başvurunun onay aşamasını geçmesinden sonraki ay içerisinde PTT şubelerinden gerçekleştirilir.

Tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olmak üzere ödeme yapılır.
Çoğul doğumlarda ise; ikiz çocukları için birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL olmak üzere toplam 700 TL ödenir. Üçüz çocuklar için birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL ve üçüncü çocuğa 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL tutarında ödeme verilir.
Kamu görevlileri ise sözleşmelerinde belirtilen tutar nezdinde çocuk parası ödemesi alırlar. Kurumdan aldıkları tutarın devlet tarafından belirlenen miktarın altında olması durumunda ise; aradaki fark devlet aracılığıyla ödenir.

DOĞUM SIRASINDA ANNENİN VEFAT ETMESİ HALİNDE DURUM NE OLUR?

Doğum sırasında annenin vefat etmesi halinde çocuk parası başvurusu için babanın haklı saklı tutulur. Babalar eğer kamu kurum ya da kuruluşlarında sigortalı olarak çalışıyorsa; mensup oldukları kurum ve kuruluşlar üzerinden çocuk parası başvurularını iletebilirler. Babanın memur olmaması durumunda ise; başvuruların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri üzerinden yapılır. Aynı şekilde ödemede babanın adına PTT hesabına yatırılır.

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