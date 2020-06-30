Çocuk sahiplerine devletten büyük müjde! Çocuk başına 600 TL'ye varan destek...

Toplum nezdinde yaşlılar ve çocuklara ilişkin konular daha hassastır. Sosyal devlet unsurunun bir getirisi olarak yaşlılar ve çocuklara yönelik yapılan yardımların konusu derinleştirilmiştir. Çocuklar için sağlanan sosyal yardımlar ise; bebeğin doğumdan başlayarak genç klasmanına gelene kadar sürdürülür. Çocukların sağlık, eğitim, barınma ve beslenme gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması adına ailelerine maddi destekler sağlanır.

Çocuklar için verilen sosyal yardımların başında ise; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca desteklenen doğum parası gelir. Ailelerin maddi durumuna bakılmaksızın her çocuk için tek bir seferlik ödenen bu yardımdan yararlanmak için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Çocuk parası ne kadar? Nasıl alınır? İşte ebeveynlere can simidi olan doğum yardımına dair merak edilen bütün detaylar..

ÇOCUK PARASI YARDIMINDAN YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Halk arasında çocuk parası olarak isimlendirilen doğum yardımından yararlanmak için ilk adımda ebeveynlerin resmi başvuruda bulunması gerekir. İlgili bakanlık ve kurum üzerinden yapılan incelemenin sonucunda ise belirlenen şartlara uygun olan kişilere çocuk parası desteği verilir. Peki belirlenen bu şartlar nelerdir?