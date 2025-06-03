Çocukların vazgeçilmezi Haribo uyuşturucu kriziyle karşı karşıya! Hollanda sonrası iki ülkede daha toplatılıyor

Haribo krizi büyüyor! İçinden uyuşturucu çıkan Haribo'lar Hollanda'dan sonra iki ülkede de toplatılıyor. Soruşturma birçok ülkeye yayılırken yetkililerden tüketicilere uyarı geldi.

İKİ ÜLKEDE DAHA TOPLATILIYOR

Bir çocuğun rahatsızlığı nedeniyle yaptığı şikayet sonrası yapılan testlerde bazı Haribo ürünlerinin içerisinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Hollanda sonrası Belçika ve Lüksemburg'ta da ürünler hakkında toplatma kararı çıktı.

NASIL FARKEDİLDİ?

Hollanda’da bir ailenin ürünü tüketmesinden sonra kendilerini iyi hissetmemesiyle skandal patlak verdi. Ortaya çıkan şikayetler ise çoğunlukla baş dönmesi oldu. Testler yapıldıktan sonra uyuşturucu izine rastlandı. Şu ana kadar birçok pakette uyuşturucu tespit edildi.

"KESİNLİKLE TÜKETMEYİN"

Yetkililer, adı geçen ülkelerde soruşturma sonuçlanana kadar tüketicilerin ilgili ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucunun Haribo Happy Cola F!ZZ adlı şekerlere nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor.