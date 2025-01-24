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Çocuklarınızı uzak tutun! Kol saati, zıplama topu, mutfak oyuncağı... Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.01.2025 11:08
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İnsan sağlığını tehlikeye atan ürünlere her gün yenisi ekleniyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı, 3 çocuk ürününün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. 'Güvensiz ürünler' listesinde yer alan çocuk kol saati, zıplama topu ve mutfak oyun setinde ölümcül risk bulunduğu tespit edildi. Söz konusu çocuk ürünlerinin piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi. İşte ölümcül riski olduğu belirlenen çocuk ürünleri ve markalar...

Çocuklarınızı uzak tutun! Kol saati, zıplama topu, mutfak oyuncağı... Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Gıdadaki insan sağlığını tehlikeye atan hileler tüm Türkiye'nin gündeminden düşmezken, şimdi de çocuk ürünlerindeki riskler bir bir ortaya çıkmaya başladı. arım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar"ı düzenli olarak yayınladığı listeyle paylaşırken Ticaret Bakanlığı da "Güvensiz Ürün" listesiyle bildirimler yapıyor. Son olarak güncellenen listede 3 yeni çocuk ürününde daha ölümcül risk olduğu tespit edildi.

'Güvensiz ürünler' listesinde yer alan çocuk kol saati, zıplama topu ve mutfak oyun setinde ölümcül risk bulunduğu belirlendi.

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ÇOCUK SAATİ YASAKLANDI

Son olarak "Sasta" marka çocuk saatlerinin yüksek miktarda kurşun içermesi nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar veren bakanlık, 2 çocuk ürünüyle ilgili de yasak kararı aldı. Yapılan açıklamada "Kol saati kordonunda tespit edilen toplam kurşun (Pb) içeriğinin limit değerden yüksek olması" gerekçe gösterildi.

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2 ÇOCUK ÜRÜNÜ DAHA PİYASADAN TOPLATILIYOR

"Can Sport" marka Zıplama Topu ve "Little Chef" marka küçük oyuncakların piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. İki ürünün de boğulma riski taşıdığı belirtildi.

Söz konusu ürünlerle ilgili yapılan açıklamalarda ise öyle denildi:

  • "Ürün Üzerinde Yer Alan Top Tıpasının Küçük Parça Oluşturması Nedeniyle Çocuk Sağlığına Güvensizlik Riski (Aspirasyon-Boğulma) Taşımaktadır"

  • "Havuç Ve Mısır Numunelerinin Orijinal Numunelere Göre Küçük Parçalar Olduğu, Domates Üzerindeki Cırt Bantın 19.1 N Da Kopma Gösterdiği Ve Kasa Üzerindeki Etiketler Jelatinle Kaplı Islatma Yöntemi İle Çıkması Nedeniyle Ts En 71-1 Standardı Gereklerini Karşılmadığından Küçük Çocuklar İçin Boğulma Riski Taşımaktadır."

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Piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk Piyasadan toplatılıyor! 2 üründe büyük risk
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı piyasa risk ürün
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