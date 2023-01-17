Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan tek seferlik yardım! Paranızı PTT'den hemen alın!

İhtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli destekler veriliyor. Bu desteklerden biri de doğum yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Doğum Yardımı başvurusunda bulunan ailelere tek seferlik olmak üzere 600 TL'ye varan nakit ödeme yapılıyor. Ödemeler ise PTT üzerinden alınabiliyor. İşte tüm merak edilenler...

ÇOCUKLU AİLELERE 600 TL'YE VARAN ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programında yer alan 'Doğum Yardımı' kapsamında; birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL nakit destek veriliyor.

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılıyor.

Bu yardımdan faydalanmak için başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılabiliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri bu yardımdan faydalanabilmektedir.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Doğum parasının yatıp yatmadığı sorgulama işlemleri ise e-devlet üzerinden yapılabiliyor. e-devlet'te bulunan "Doğum Parası" sekmesi üzerinden doğum parasın kontrol edebilirsiniz.

