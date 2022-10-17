Çocuklu ailelere karşılıksız 550 TL yardım! Başvurular e-Devlet'ten...

SYDV ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 550 TL'ye varan maddi yardım yapılıyor. Yardımdan yararlanmak için gerekli şartları taşımak gerekiyor.

AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere sağlanan destek ödemelerinin miktarı, çocuk sayısına göre değişiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden ya da yakında bulunan vakıflar aracılığı ile yapılıyor. Ödemeler 350 TL'den başlıyor. Başvuru yapıldıktan sonra başvurular inceleniyor ve ödemeler yapılıyor.

Aile destek ödemesinden yararlanabilmek için ailelerin asgari ücretin 1/3 oranının altında bir gelire sahip olmaları şartı aranıyor.

ÖDEMELER ÇOCUK SAYISINA GÖRE YAPILACAK

1-2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklu aileye 450 TL, 4 çocuk sahibi aileye 550 TL, 5 çocuk ve daha fazlasına sahip olan ailelere ise 650 TL ödeme sağlanacak.





