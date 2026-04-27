Çocukluk arkadaşına IBAN'ını verdi, başına gelmeyen kalmadı

Adana'da çocukluk arkadaşına IBAN'ını veren Yasin Örsdemir, hakkında dolandırıcılıktan 70 dava açıldı. 2 çocuk babası 28 yaşındaki genç adam 1 yıl içerisinde 3 kere cezaevine girdi. Hakkında açılan 52 davayı kapatan mağdur şahıs, 18 dava için mücadele veriyor.

Cansu Çamcı
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Adana'da yaşayan 2 çocuk babası Yasin Örsdemir, yaklaşık 6 yıl önce çocukluk arkadaşı S.T.'ye, IBAN'ını verdi. "Bize hesap lazım, sana da para vereceğiz" ifadeleri üzerine kazanç elde etmeyi bekleyen Örsdemir, 1 ay sonra bankadan arandı. “Hesabınız dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor" uyarısı üzerine hesabını kapattırsa da bir süre sonra Örsdemir hakkında evine dolandırıcılıktan mahkeme evrakları gelmeye başladı.

2020 yılından bu yana hakkında 70 dava açılan Yasin Örsdemir, bu davaların 52'sini kapattı ancak hakkındaki 18 davanın yargı süreci devam ediyor. Bu süreçte 3 kere cezaevine de giren Örsdemir, şimdi yeniden cezaevine girmemek için mücadele ediyor.

“ÇOCUKLUK ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM”

Çocukluk arkadaşına güvendiği için başına gelmeyen kalmadığını belirten Örsdemir, "Çocukluk arkadaşım olduğu için güvendim. Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim. Sonrasında benim adıma Türkiye genelinde dolandırıcılık yapılmış. 52 dosya açıldı ve kapandı, şu an 18 dosyam halen devam ediyor. Toplamda 3 kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık" dedi.

“SABIKAM OLDUĞU İÇİN KİMSE İŞE ALMIYOR”

Bazı dosyalardan beraat ettiğini ancak bazı dosyalarda ceza aldığını dile getiren Örsdemir, "Mahkemelerde bilirkişi raporlarında bile olayın içinde olmadığım, para çekmediğim, kimseyle görüşmediğim açıkça yazıyor. Buna rağmen ceza alıyorum. 6 yıldır bu durumla uğraşıyorum. Çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Sabıkam olduğu için kimse işe almıyor" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN YURT DIŞINDA HAYATINI YAŞIYOR”

Kendisini bu sürece sürükleyen arkadaşının yurt dışına kaçtığını öne süren Yasin Örsdemir, "Şu an yurt dışında hayatını yaşıyor. Sadece benden değil, birçok kişiden hesap almış. Mahkemede herkes aynı kişiyi söylüyor. Mağdur biz olduk. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin lira borç ödedik, 250 bin lira borcumuz kaldı. Çalışabilsem zararları karşılamaya devam edeceğim ama sabıkadan dolayı iş bulamıyorum. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum. 2 çocuğum var, çok zor durumdayız" dedi.

“KİMSE KİMSEYE GÜVENİP IBAN YA DA KART VERMEYİN”

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Örsdemir, kimseye IBAN verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Kimse kimseye güvenip IBAN ya da kart vermesin. En yakınınız bile olsa vermeyin. 'Küçük bir para atacağım' deseler bile inanmayın. Ben yaşadım, çok ağır sonuçları oluyor. Bilseydim asla vermezdim, kandırıldım. Ben de mağdurum" dedi.
Cezaevinde benzer durumları yaşayan çok sayıda kişiyle karşılaştığını da anlatan Yasin Örsdemir, "Orada gördüğüm insanların çoğu aynı şekilde kandırılmış. Yaşlısı var, genci var. Herkesi bir tanıdığı bu işe sürüklemiş. Ben de bir arkadaş kurbanıyım" diye konuştu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
