Çoğu kişi bu detayı bilmiyor! Tüm işçiler için geçerli, 268 TL indirim...

Geçtiğimiz son 3 senede iş kazası yaşanmamış olan işletmelerde ve işverenin ödemesi gerekli olan işsizlik sigortası priminde önemli oranda bir indirim yapılmakta. Bu uygulama ile işveren, işçi başına aylık olarak daha az prim ödemiş olacak. İşte işçiler ve işverenler için oldukça önemli indirim uygulaması...

İŞÇİ VE İŞVERENLERİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ İNDİRİM UYGULAMASI!

İş sağlığı ve güvenliği işçiler için oldukça önemli bir hak olarak bilinirken işverenler de bu hakkı çalışanına sağlamak yükümlülüğünde. Sigortalı vatandaşların işini yaparken, işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti sırasında veya işine giderken kaza geçirmesi iş kazası kapsamına girmekte. Son olarak açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2019 senesinde Türkiye’de 423 bin iş kazası meydana geldi ve 1147 vatandaş bu kazalar sonucu hayatını kaybetti.

Bu iş kazalarını en az seviyeye indirebilmek için 2019 senesinde devlet, yeni bir teşviği devreye koydu. Yeni düzenlemeye göre, işyerinde gerekli önlemleri alarak çalışanını iş kazalarına karşı koruyan ve iş kazası yaşanmasını önlemiş olan işveren, prim indirimiyle ödüllendirilmekte. Son 3 senede işletmesinde ölümle ya da sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmamış olan işveren, gelecek 3 sene işsizlik sigortası primini %50 daha az olarak ödeyecek. Düzenleme ile birlikte normal koşulda %2 olan işsizlik sigortası işveren payı, teşvik süresince %1 şeklinde uygulanmış olacak.