Çoğu kişi bu detayı bilmiyor! Tüm işçiler için geçerli, 268 TL indirim...

Geçtiğimiz son 3 senede iş kazası yaşanmamış olan işletmelerde ve işverenin ödemesi gerekli olan işsizlik sigortası priminde önemli oranda bir indirim yapılmakta. Bu uygulama ile işveren, işçi başına aylık olarak daha az prim ödemiş olacak. İşte işçiler ve işverenler için oldukça önemli indirim uygulaması...
İş sağlığı ve güvenliği işçiler için oldukça önemli bir hak olarak bilinirken işverenler de bu hakkı çalışanına sağlamak yükümlülüğünde. Sigortalı vatandaşların işini yaparken, işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti sırasında veya işine giderken kaza geçirmesi iş kazası kapsamına girmekte. Son olarak açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2019 senesinde Türkiye’de 423 bin iş kazası meydana geldi ve 1147 vatandaş bu kazalar sonucu hayatını kaybetti.
Bu iş kazalarını en az seviyeye indirebilmek için 2019 senesinde devlet, yeni bir teşviği devreye koydu. Yeni düzenlemeye göre, işyerinde gerekli önlemleri alarak çalışanını iş kazalarına karşı koruyan ve iş kazası yaşanmasını önlemiş olan işveren, prim indirimiyle ödüllendirilmekte. Son 3 senede işletmesinde ölümle ya da sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmamış olan işveren, gelecek 3 sene işsizlik sigortası primini %50 daha az olarak ödeyecek. Düzenleme ile birlikte normal koşulda %2 olan işsizlik sigortası işveren payı, teşvik süresince %1 şeklinde uygulanmış olacak.
Uygulamaya göre teşvik kapsamındaki işveren, 2021 senesinde brüt asgari ücretli (3.577,5 TL) bir çalışan için her ay 71.55 lira işsizlik primi ödemek yerine 35.77 lira yatıracak. Çalışan eğer asgari ücretten yüksek maaş alıyorsa, işverenin aylık avantajı daha da artmış olacak ve işçi başına 268.31 TL'ye kadar prim desteği sağlanabilecek. Örneğin inşaat sektöründe 20 personeli bulunan ve asgari ücret ödeyen işveren, her ay 715.4 TL daha az prim yatırmış olacak. Başka bir sektörde yine 20 çalışanı olan ve tavan ücret (asgari ücretin 7.5 katı) yani bu sene için 26 bin 831 TL ödemekte olan işveren ise aylık 5 bin 366 TL daha az prim yatırmış olacak.
Kurumunda iş kazası yaşanmış olan ve bunu bildiren işverenler 3 sene süreyle teşvikten faydalanamıyor. Söz konusu teşvikten bir defa yararlanan işveren ise aranan koşulları sağladığı sürece prim indirimini almaya devam edebiliyor. 10'dan fazla çalışanı bulunan ve işi çok tehlikeli sınıfta bulunan işverenler teşvikten yararlanabiliyor.
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