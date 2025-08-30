FİNANS

Çoğu kişinin telefonunda var... Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Çoğu kişinin cep telefonunda olan 'İnat Box' uygulamasını kullanarak yapılan dolandırıcılık, kullanıcıları şoke etti. İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarını boşaltan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlanmasını sağlayan uygulamalarla 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çaldığı belirlenen şüphelilere operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 21 ildeki operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı. İşte detaylar...

'İNAT BOX'I CEP TELEFONLARINA İNDİRMİŞLERDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi.

ÖZELLİKLE GECE SAATLERİNDE HESAPLARA ERİŞTİLER

Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

14 MİLYON 714 BİN 354 LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında yapılan finansal analiz, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından 26 Ağustos’ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si tutuklama, 4’ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorguları yapılan 27 şüpheli tutuklandı.

