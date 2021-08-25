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Çoğu kişiyi ilgilendiriyor! Tazminat alabilirsiniz...

25.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim hayatını tamamlar tamamlamaz, iş bulan erkekler kara kara askerliği ne yapacağını düşünüyor. Çalışmasından ötürü bedelli askerlik tercih edenlerin, iş yerindeki haklarını bilmeleri şart. İşte o haklar…

Çoğu kişiyi ilgilendiriyor! Tazminat alabilirsiniz...

İş yaşamınızda haklarınızı ne kadar bilirseniz, işvereninizin hakkınızı yemesini o kadar engellersiniz. Özellikle erkekler için bir konu var ki hakları bilmek hayati önem taşıyor. Bu konu ise elbetteki askerlik. Bedelli olarak askerlik yapanlar, işyerlerinden ücretsiz izinli sayılıyor, ancak tazminat alabilirsiniz. İşte detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR

Askerlik nedeniyle işinden ayrılanlar, bedelli askerliği seçtiğinde işte bulunmadığı süre zarfında ücretsiz izinli sayılıyor. Bu noktada eğer askere gitmeden önce işten ayrılırsanız, kıdem tazminatı alabilirsiniz. Şöyle ki konuyla ilgili bir örnek mahkemeye taşındı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin emsal kararı ile bedelli askerlik başvurusu yapmış ve yapacak işçilerin lehine karar çıktı. Karar işçilere kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğu için kritik önem taşıyor.

SİZ DE TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ

Karara konu olayda, işyerinde 3 yıl 1 ay 14 gün kıdemi olan işçi, bedelli askerlik için işyerinden ayrılmış ve kıdem tazminatını talep etmiş. İşveren ise çıkışı '03-İstifa' koduyla yapmış, işçinin bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesine gerek olmadığını ve fesih olmadığı için de kıdem tazminatı hakkının doğmayacağını iddia etmiş ve işçiye tazminat ödememiş. Bunun üzerine dava açan işçi, işverenden tazminatını talep etmiş. Yerel mahkeme işçi ve işverenin ifadelerini dinleyip bedelli askerliğe gidecek işçinin, temel askerlik eğitimi sonrasında işsiz kalma riski bulunmadığı dolayısıyla da feshi zorunlu kılan bir durum bulunmadığı ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı yönünde karar vermiş.

Davacı işçinin yerel mahkemenin kararını istinafa taşıması sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi, kararı bozmuş. Mahkeme, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14/3. maddesinde muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağının düzenlendiğini belirtmiştir. Bu durumda işçi bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir yargısına ulaşılmıştır. Düzenlemede işçilerin temel eğitim süreci boyunca ücretsiz izinli sayılacağı hüküm altına alınmıştı. İşyerinden ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı da bulunuyor.

İŞVEREN TAZMİNATI FAİZİYLE ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Bölge Adliye Mahkemesi, işçiyi haklı bulmuş ve bedelli askerlik için işyerinden ayrılan işçiye kıdem tazminatını ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. İşçi bu kapsamda 6.288 TL olan kıdem tazminatını yasal faiziyle hak etmiş, ayrıca yargılama giderleri ve dava harçlarının da davalı tarafından ödenmesine hükmedilmiştir.

7146 sayılı kanunda, işçinin seçim hakkı vardır. Buna göre, işçi isterse ücretsiz izinli sayılıp temel askerlik eğitimi sonrası işine geri döner, isterse kıdem tazminatını alıp işyerinden ayrılır ve temel askerlik eğitimine bu şekilde gider.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik Tazminat
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