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Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

Devlet, sosyal devlet anlayışı kapsamında muhtaçlık durumundaki 65 yaş ve üzerindeki kişilere maaş bağlıyor. 65 yaş aylığı olarak isimlendirilen bu gelir desteği sosyal güvencesi bulunmayan kişilere veriliyor. 65 yaşını dolduran vatandaşlar devletten yaklaşık 2135 TL aylık yardım alabiliyorlar.

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Ülkemizde yaklaşık 7 milyon 560 bin vatandaş 65 yaş ve üzerindeki grupta yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında adını sıklıkla duyduğumuz bu yaş grubu için devlet sosyal desteklerini vermeyi sürdürüyor. Sosyal destekler çalışma hayatına devam edemediği ve emeklilik için gerekli olan kriterleri yerine getiremediği için gelirsiz kalan yaşlılara gelir sağlamayı amaçlıyor. Bu sosyal desteklerin başında ise 65 yaş aylığı geliyor.

Kendine ait bir geliri olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşam kalitesini belirli bir standartta tutması adına devlet kaynaklı maaş ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşından farklı olan bu ödeme için kişilerin yardım için belirlenen şartlara uygun olması gereklidir. 65 yaş aylığı ne kadar? Kimler alabilir? Şartları nelerdir? İşte 65 yaş aylığına dair merak edilen detaylar...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emeklilik, dul ya da yetim aylığı almayan veya herhangi bir işte çalışarak gelir elde edemeyen 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaşlılık aylığı ödemesi yapılır. 65 yaş aylığından yararlanmak için gerekli olan şartlar ilgili yasa gereğince belirlenmiştir.

Kişilerin SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı sigortalılık statüsünde herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir.

65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şarttır.

Aylık gelirlerinin tespit edilmesinden sonra hesaplanan kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekir. 2020 yılı için bu sınır 701 TL olarak belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na kişilerin adına kısa ya da uzun sigorta kollarına ilişkin prim ödemesi yapılmamış olması gerekir.

Düzenli bir gelirin olmaması önemli bir detaydır. Nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar bu haktan faydalanamazlar.

Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan muhtaçlık belgesiyle başvuru yapan kişilerin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

65 yaş aylığı başvurusu kişilerin ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklar üzerinden gerçekleştirilir.

Başvuru sahipleri üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarıyla kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracat ederler.

Kişilerin bizzat başvuru için sağlık durumunun uygun olmaması durumunda ise başvurular vasi aracılığıyla gerçekleştirilir.Başvuru sırasında gerekli vasi kararı yetkilendirilmiş mahkeme aracılığıyla verilen belge ile ispat edilmelidir.

İncelemelerin olumlu olarak sonuçlanması durumunda kişilerin irtibat numarasına kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDIR? NEREDEN ALINIR?

65 yaş aylığına dair ödeme yapılacak miktar her sene belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2019 yılında aylık 637 TL olarak verilen 65 yaş aylığı, 2020 yılındaki enflasyon oranında zamlanmıştır. Buna göre 2020 yılı içinde 65 yaş aylığı 673 TL olarak güncellenmiştir.

65 yaş aylığına ilişkin ilk ödeme kişilerin ikamet adresinin bağlı olduğu Ziraat Bankası şubelerine yatırılır. Bağlı bulunulan ikamet adresinin yakınında Ziraat Bankası şubesi olmaması durumunda ise maaş PTT şubesinden alınabilir.

YAŞLILIK AYLIĞINA EK EVDE BAKIM DESTEĞİ DE VERİLİR

%50 ve üzerinde engele sahip olan yaşlı vatandaşlar için evde bakım desteği kapsamında aylık 1.460,71 TL ödeme verilmektedir. Hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirin 1.402 TL'den az olması durumunda evde bakım desteği vasilere ödenir.

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