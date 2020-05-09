Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Ülkemizde yaklaşık 7 milyon 560 bin vatandaş 65 yaş ve üzerindeki grupta yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında adını sıklıkla duyduğumuz bu yaş grubu için devlet sosyal desteklerini vermeyi sürdürüyor. Sosyal destekler çalışma hayatına devam edemediği ve emeklilik için gerekli olan kriterleri yerine getiremediği için gelirsiz kalan yaşlılara gelir sağlamayı amaçlıyor. Bu sosyal desteklerin başında ise 65 yaş aylığı geliyor.

Kendine ait bir geliri olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşam kalitesini belirli bir standartta tutması adına devlet kaynaklı maaş ödemesi yapılmaktadır. Emekli maaşından farklı olan bu ödeme için kişilerin yardım için belirlenen şartlara uygun olması gereklidir. 65 yaş aylığı ne kadar? Kimler alabilir? Şartları nelerdir? İşte 65 yaş aylığına dair merak edilen detaylar...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?



Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emeklilik, dul ya da yetim aylığı almayan veya herhangi bir işte çalışarak gelir elde edemeyen 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaşlılık aylığı ödemesi yapılır. 65 yaş aylığından yararlanmak için gerekli olan şartlar ilgili yasa gereğince belirlenmiştir.