'Çok bilinmiyor, iki promosyon alma imkanı var' Emekli promosyonunda yeni dönem '35 bin TL'yi bulabilecek'

Emekli promosyon ücretleri milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyor. Temmuz ayında açıklanan enflasyonla beraber emekli maaşlarında artış olmasıyla birlikte emekli promosyonu konusu yeniden gündeme geldi. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar ne kadar veriyor? Promosyon ücretleri ne kadar olacak? Çift promosyon alınır mı? İki maaşa iki promosyon alınabilir mi? İşte banka promosyonları ile ilgili tüm detaylar...

"YENİ BİR PROMOSYON İMKANI DOĞDU"

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Yeni dönemden kastımız şu aslında; Temmuz ayında bir enflasyon açıklanması ile birlikte işte maaşlarda bir artış oldu. Dolayısıyla maaşlardaki artış bankaların verdiği o promosyon miktarlarını da yukarı doğru çekti. Birincisi o. İkincisi de; bu emeklilerin bankalardan aldığı promosyonlarda bir taban maaşa göre taban promosyonlar var. İşte atıyorum 10 bin liranın altı 5 bin lira, işte 10 bin ile 15 bin arası 8 bin lira, 15 bin ile 20 binin arası 10 bin lira, 20 bin liranın üstü 12 bin lira gibi. Yani bunlardan daha az promosyon ödeyemiyor bankalar. Ama senin maaşın işte 15 bin liraydı, bir anda oldu 18 bin lira. Dolayısıyla sen 10 bin - 15 bin arasında 8 bin lira alırken şimdi artık 10 bin lirayı hak eden yani en düşük olarak söylüyorum hak eden bir skalaya geçmiş oldun. Bu yönüyle de her emekli için yeni bir promosyon imkanı doğdu.

"30-35 BİN LİRALARI DA BULABİLECEK"

Tabii promosyon almışsın, işte 2 yıl olmuş 3 yılı tamamlayamamışsın ne yapacağım? Promosyonlar da artmış. Dolayısıyla burada cayma hakkını kullanıp bankayı da değiştirebilirsin, o aynı bankanın yeni verdiği rakamı da alabilirsin. Dolayısıyla şimdi bu söylediğim rakamlar yani 8, 12 ve 10 bin lira olan taban rakamlar daha az verilemez rakamlar ama onun üstünde ciddi bir rekabet başlamış durumda. Yani işte bütün bankalar özellikle özel bankalar bu rekabetin içinde ve şu anda 27 bin liraya kadar çıkmış durumda. Yani yanılmıyorsam 8-9 banka 27 bin lira sınırına geldi. Ha maaşlara zam oldukça bu sınır da yükselecek. 30 - 35 bin liraları da bulabilecek. İşte Ocak'ta yeni artış var. Dolayısıyla promosyonlardaki bu rekabet emeklinin de işine yarıyor.

Ama işte bu yüksek rakamları veren bankalar aslında birçok şey de karşılığında istiyor. Yani hani bedava peynir sadece fare kapanda olur diye bir laf var. Dolayısıyla bankalar bedava hiçbir şey vermiyor. O yüzden sizin önünüze konulan bu sözleşmelerde ne yazıyor çok iyi bakmak lazım. İşte benim kredi kartımı kullan, kredi kullan, benim ürünlerimi kullan, işte ne bileyim otomatik fatura talimatı ver, bana başka emekli getir diyen bile var. İşte başka emekli getirirsen adam başı 250 lira veririm vesaire. Netice itibarıyla siz 3 yıl ben bu bankadan maaşımı alacağım sözü vermeniz yeterli oluyor ve promosyonu hak ediyorsunuz. En düşük promosyondan daha az verilemiyor. Yukarısında o rekabet içinde emekliler faydalanabilir. Almak ve daha henüz süreyi tamamlamak da engel değil. Bunu telafi edersiniz ve yeniden cayma hakkını kullanarak yeni bankaya da geçebilirsiniz, aynı bankadan da isteyebilirsiniz.

Birçok banka aslında bunu kolaylaştırmış. Mobil bankacılıktan yapabiliyorsunuz, telefon açarak yapabiliyorsunuz. Hani bankaya gitmeden de bu işi yapabiliyorsunuz. Caydığınız sürenin parasını geri ödemeniz gerekiyor. Onu da verecekleri yeni promosyondan düşüyorlar filan kolaylık sağlıyorlar. Şimdi burada promosyonu artırmak mümkün mü? Aslında bu anlattığımız şekliyle artırmak mümkün.

ÇİFT PROMOSYON NASIL ALINIR?

Çift promosyon nasıl alınır? Onu biraz anlatalım. O çok bilinmiyor. Şimdi bazıları için iki tane dosyadan maaş alan sigortalılar var. İşte atıyorum kendisi emekli bir tane de eşinden dolayı para alıyor. Dolayısıyla iki ayrı maaş alıyor Sosyal Güvenlik Kurumundan. Bazısı bu iki maaşı da aynı bankadan alıyor. Dolayısıyla banka ne yapıyor? İki maaşı topluyor. Atıyorum birinden işte 25 alıyor, birinden 10 bin alıyor. 35 bin liranın karşılığındaki promosyonu ödüyor. Öyle baktığın zaman çok daha düşük bir promosyon geliyor. Ama siz iki dosyayı iki ayrı bankaya yaparsanız iki ayrı bankadan iki promosyon alma imkanınız var. Hem de ikisinin toplamı tek bankadan aldığınızdan daha yüksek oluyor. O yüzden iki dosyadan maaş alanlar mutlaka iki ayrı bankadan bu maaşları alırlarsa daha yüksek promosyon alabilirler. Ha ben onu istemiyorum, kolaylık oluyor diyorsanız da zaten hani yapacak bir şey yok.

YENİ EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON

Yeni emekliler açısından baktığın zaman yeni emeklilerin ilk maaşı bir bankaya gönderiliyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmış bankalar var. Size o bankayı bildiriyorlar veya siz bir banka bildiriyorsunuz. Gittiğinizde ilk maaşınızı alırken o banka diyor ki benden promosyon almak istiyor musun? Bakarsınız şartları, size uyarsa oradan alabilirsiniz. Uymazsa bankanızı e-Devlet'ten taşıyarak bu işler e-Devlet'ten de kolayca taşınabiliyor başka bir şubeye, o bankanın promosyonundan faydalanırsınız. Dolayısıyla yeni emekliler için böyle bir imkan var ilk maaşları aldıklarında.

Banka nasıl değişecek? Yasadaki cayma hakkını kullanacaksın. Ben cayıyorum diyeceksin sözleşmemden ve kalan sürenin parasını da ödeyeceksin. Dolayısıyla başka bir bankaya geçerek yeniden o 3 yıllık süreyi başlatmış olacaksın"