'Çok ciddi bir başvuru olacak' Kredi kartı borcu yapılandırma için son tarih yaklaştı 'Mutlaka değerlendirmek gerek'

BDDK'nın bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Alınan karar kapsamında TCMB de kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

"GÜÇLÜ BİR BAŞVURU BEKLENEBİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Habertürk yayınında değerlendirmelerini aktaran Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetle muhtemel çok ciddi bir başvuru olacak. Çünkü son dönemde özellikle bu işte kredi kartı asgari tutarını ödeyemeyenler veya tamamını ödeyemeyenlerle ilgili bir takım veriler ve datalara baktığımızda burada ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kredi kartı borçlarında da görece son dönemlere göre daha yüksek artışları görüyoruz. Hatta son dönemde biz bunu oldukça da konuştuk. Yani kredi kartı borcunda ciddi artışlar var. Bu artışların ana kaynağı nedir, neden kredi kartları borçları böylesine çok artıyor şeklinde bir takım tartışmaların da yapıldığı bir dönemden geçiyoruz.

Haliyle sıkı para politikasının uygulandığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla özellikle işte yoksul kesim, alt gelirli kesim tarafında da zorlanmaların olduğu bir süreçteyiz. Dolayısıyla tüm bunları göz önüne aldığımızda güçlü bir başvuru beklenebilir diye düşünüyorum.

Hem kredi kartlı ödemelerinde hem de ihtiyaç kredileri tarafında kapsamın genişletildiğini görüyoruz. İşte kredi kartı ödemelerinde sadece asgari tutarı ödemeyenler değil, borcunun tamamını veya bir kısmını ödemeyenler de işin içine dahil oldu. Yine ihtiyaç kredilerine baktığımızda orada da 30 günlük süreyi aşanlar için geçerliydi ama o süre de tamamen kaldırıldı. Dolayısıyla tüm kapsamı kapsayacak şekilde daha genişletildi kapsam.

"BU KONUDA DAHA FAZLA DESTEĞE İLERLEYEN DÖNEMLERDE İHTİYAÇ OLABİLİR"

Derde deva olacak mı? Derde deva yeterince olmayabilir. Evet bu adımlar doğru adımlar, gerekli adımlar. Dolayısıyla 1 büyüktür 0 olarak bakıyoruz ama yani piyasanın en azından nabzını tuttuğunuzda bu konuda daha fazla desteğe ilerleyen dönemlerde ihtiyaç olabilir. Çünkü işte son gelen enflasyonla birlikte belki evet Merkez Bankası hala faiz indirecek ama faiz indirim döngüsü bir miktar yavaşlayacak gibi görünüyor. Bu bir miktar 2026'ya da sarkacak. Evet indirim devam edecek ama daha yavaş devam edecek. Dolayısıyla bir de şu var tabii ihtiyaç kredileri tarafında da bildiğimiz gibi yine ticari krediler tarafında da sınırlamalar var. BDDK'nın getirdiği Merkez Bankası'nın. Sadece faizin inmesi derde deva olmuyor. Bu sınırlamalar da kalkmayacak. Yani bu konjonktürde dikkate aldığımızda derde deva olmayacaktır ama bu gibi en azından çok yoksul, dar gelirli, kendini kredi kartıyla döndüren, kendini ihtiyaç kredileriyle döndüren kesimler için adımlar gelmeye devam edebilir diye düşünüyorum ben.

"BENCE OLDUKÇA UYGUN BİR FAİZ ORANI"

Faiz oranına da bakacak olursak eğer yani kredi faizleri üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak bence oldukça uygun bir faiz oranı diye düşünüyorum. Merkez Bankası tarafından belirlendi bu faiz oranı. Dolayısıyla oldukça uygun bir faiz oranı. Onun için mutlaka yani kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, ihtiyaç kredilerini ödeme yapamamış olanların mutlaka son iki gün kaldı biliyorsunuz. Bu iki günü mutlaka değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla geriye dönük bir sınırlama yok. Yani son tarih olarak var ama geriye dönük bir sınırlama yok. 10 Temmuz ve öncesi. Dolayısıyla geriye ne kadar giderse kabul ediliyor bildiğim kadarıyla"