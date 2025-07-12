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Çok daha erken emekli olabilecekler! 2015 yılındaki değişiklik tarih oluyor, Bakanlıktan yeni düzenleme

Özel sağlık hizmeti sunan doktorlar için yeni düzenleme geliyor. Yapılacak olan düzenleme ile beraber doktorlar SSK statüsünde daha erken emekli olabileceği gibi yıllık izin, hafta tatili, resmî ve genel tatil, kıdem tazminatı ile İş Kanunundan doğan tüm haklardan faydalanılabilecek. Konu ile ilgili merak edilenleri SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş açıkladı.

Çok daha erken emekli olabilecekler! 2015 yılındaki değişiklik tarih oluyor, Bakanlıktan yeni düzenleme
Ezgi Sivritepe

SSK'lı olan doktorlar daha az primle SSK statüsünde cazip şartlarla emekli olabiliyordu. Aynı zamanda İş Kanunundan doğan kıdem tazminatı, yıllık izin başta olmak üzere tüm haklarını almaları söz konusuydu. Bu uygulama 2015 yılında değiştirildi.

Çok daha erken emekli olabilecekler! 2015 yılındaki değişiklik tarih oluyor, Bakanlıktan yeni düzenleme 1

2015'te yapılan düzenleme ile özel hastane veya kuruluşunda görev yapan doktorlar fatura kesen vergi mükellefi patron olmak zorunda kaldı. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesin'deki yazısında, doktorların fatura kesmesinden dolayı sağlık kuruluşlarının büyük karlar edindiğini ifade etti.

Çok daha erken emekli olabilecekler! 2015 yılındaki değişiklik tarih oluyor, Bakanlıktan yeni düzenleme 2

Ayrıca, fatura kesen doktorun statü karmaşası yaşadığını ifade eden Karakaş, “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeye gittiğini ifade etti.

Çok daha erken emekli olabilecekler! 2015 yılındaki değişiklik tarih oluyor, Bakanlıktan yeni düzenleme 3

BAKANLIKTAN YENİ DÜZENLEME

Karakaş, yapılan düzenleme ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda ve ancak SSK (4/1-a) kapsamında çalışabilecekleri düzenlenerek sağlık hizmetinin daha etkili ve verimli sunulabilmesine, sağlık hizmet sunumunda fonksiyonel ve organizasyonel bütünlüğün korunmasına ve sağlık hizmet sunumunun yurt genelinde daha dengeli planlanabilmesi öngörülmektedir. Ayrıca sosyal güvenlik uygulamalarında bütünlük sağlanmakta, kurumsal yapı güçlendirilerek sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artırılması sağlanmaktadır"

Çok daha erken emekli olabilecekler! 2015 yılındaki değişiklik tarih oluyor, Bakanlıktan yeni düzenleme 4

DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

Bu düzenleme ile birlikte doktorların Bağ-Kur'dan kurtulacağını ifade eden Karakaş, SSK'dan daha az prim ile emekli olabileceklerini belirterek "9000 gün primi dolduramayan EYT’li doktorların bir kısmı çok daha erken emekli olabilecek. Ayrıca yıllık izin, hafta tatili, resmî ve genel tatil, kıdem tazminatı ile İş Kanunundan doğan tüm haklardan faydalanılabilecek" deyip sözlerini noktaladı.

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erken emeklilik Doktor Sağlık Bakanlığı hekim İsa Karakaş
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