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'Çok güzel paralara çalışıyorlar' Gittikçe artıyor... Yoğun talebi karşılayamıyorlar! 'İstikbal vaat eden bir alan'

31.05.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle son yıllarda turizm yoğunluğuna paralel olarak yeme içme kurslarına olan ilgi artıyor. Bölgede Arap turizmiyle birlikte özellikle aşçılık kurslarına yoğun talep olurken bazen bu talebin karşılanamadığı belirtildi. Kurslara müracaat edenlerin sayısının artmasının turizmle ilgili olduğunu söyleyen Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç, "Turizm sezonunda çok güzel paralara çalışıyorlar. Dolayısıyla bu alan istikbal vaat eden bir alan" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesinde turizm yoğunluğu, yemek kurslarına olan ilgiyi artırdı! Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç, son yıllarda bölgede artan turizmle birlikte mutfak kurslarına talebin oldukça fazla olduğunu kaydederek bazen bu ihtiyacı karşılayamadıklarından seçerek almak durumunda kaldıklarını belirtti.

BİN 200 KADAR KİŞİ BELGE ALMAYA HAK KAZANDI

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi olarak, 2014 yılından beri şehrin beş farklı noktasında yeme içme kurslarına bin 800 kişinin müracaat ettiğini, bunlardan bin 200 kadarının belge almaya hak kazandığını belirten Genç, “Yemek kurslarına 2014 yılından beri devam ediyoruz. Trabzon’un beş farklı noktasında mutfak sanatlarıyla ilgili yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili kurslarımız var. 2014 yılından beri 8 buçuk yılda 70 yakın yiyecek içecek kursları açtık bu kurslarımıza bin 800 kişi gelerek bunların bin 200 den fazlası belge almaya hak kazandı. Trabzon’da yiyecek içecek hizmetleri şehir için önemli. Çünkü Trabzon’un lokomotifi, gelişen sektörü yiyecek içecek sektörü, turizm sektörü. Turizm sektörü geliştikçe yiyecek hizmetleri alanında çalışacak üretecek insana ihtiyaç var. Biz de bu işin bilincinde olarak gençlerimizi turizm sektöründe ihtiyaç duyacağı yiyecek içecek hizmetleri ara ana elemanı ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Kısmen de başarılı olduk kimisi sektörde ara elaman olarak çalışıyor kimi de kendi işini kuruyor. Bu işin başı eğitim çıktısı istihdamdır. Bu işi severek isteyerek yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimizin tamamı iş bulabilir durumdadır” dedi.

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"ARAPLARIN MUTFAK KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ USTA ÖĞRETİCİLERİMİZ BİLGİ SAHİBİ"

Yeme içme kurslarına yoğun talep yüzünden zaman zaman bu yöndeki ihtiyacı karşılamakta zorlandıklarını ifade eden Genç, “Arapların mutfak kültürü ile ilgili usta öğreticilerimiz bilgi sahibi. Yetiştirdiğimiz gençlerden işini severek yapan kursa severek gelenlerin tamamı bu sektörde ihtiyaç duyulan boşluğu doldurabilecek kapasitededir. Son yıllarda bölgemizde artan turizmle birlikte mutfak kursuna talep oldukça fazla bazen bu ihtiyacı karşılayamıyoruz dolayısıyla seçerek almak durumunda kalıyoruz. Mümkün olduğu kadar sevenleri bu işe kendini verenleri almaya çalışıyoruz. Sıradan kursiyer almıyoruz çünkü talep fazla dolayısıyla aldıklarımız sınırlı. Her mutfağa en fazla 15 kişi alabiliyoruz. Her kurs döneminde müracaat edenlerin sayısı da 100’lerden fazla." dedi.

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"ÇOK GÜZEL PARALARA ÇALIŞIYORLAR"

Öte yandan Genç, "Sayının artması kesinlikle turizmle ilgili, turizm sezonunda çok güzel paralara çalışıyorlar. Dolayısıyla bu alan istikbal vaat eden bir alan” diye konuştu.

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"TURİZMDE DAHA İYİ YERLERE GELMEK İÇİN KURSA BAŞVURDUM"

Kursiyerlerden Salih Şahin meslekteki becerilerini geliştirmek için kursa başvurduğunu belirterek “Normalde zaten bu işin içindeyim şef garson olarak yıllardır turizm alanında restoranlarda çalışıyoruz. Mutfakla alakalı belgem yoktu ilk olarak kalfa sonrasında usta belgesi almak turizmde daha iyi yerlere gelmek için kursa başvurdum. Trabzon turizm alanında geliştiği için ben de mesleki becerilerimi bilgilerimi belgeye dökmek için buradayım” derken, kursiyerlerden Feyzullah Sarı da “Bu kurs sayesinde çok güzel beceriler kazanacağımızı biliyorum. Şu anda bu alanda yeniyim öğrendiklerim ileride bana çok şey katacağını düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)

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