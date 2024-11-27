Çok konuşulacak karar Resmi Gazete'den yayımlandı! O borçlar artık belediyelerin bütçelerinden kesilecek

İl özel idareleri ve belediyelerle bunların bağlı kuruluşlarının sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişiliklerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle "tüzel kişilik" tanımı eklenerek, il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de kapsama dahil edildi.

YENİ TÜZEL KİŞİLİK TANIMI

Buna göre, tüzel kişilik, "il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilik" olarak tanımlandı.

BORÇLAR İÇİN BELEDİYENİN BÜTÇESİNDEN KESİNTİ YAPABİLECEK

Böylece bu tüzel kişiliklerin, vergi ve SGK borçları için de ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek. Ayrıca, karara ekli listede yer alan kurumlar güncellendi.

ESKİ UYGULAMA NASILDI?

Önceki durumda mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşlarının vergi ve SGK borçları "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu.

İdarelere ait şirketlerin borçları Bakanlar Kurulu kararıyla kapsam dışında bırakılmıştı.