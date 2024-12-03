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'Çok önemli bir ipucu geldi' Asgari ücreti nasıl değiştireceğini açıkladı! 'Kesinleşmiş olarak önlerine gelecek'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 14:00
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Milyonların merakla beklediği kritik enflasyon verileri açıklandı. Emekli, memur ve asgari ücretlilerin gözleri bu rakamlara kilitlenirken açıklanan oranın maaş artışlarına nasıl bir etkisinin olacağı konuşuluyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, "Yıl sonu için de çok önemli bir ipucu geldi" derken "Şimdi yüzde 47'lik bu oran asgari ücreti nasıl değiştirir diye bir soru geliyor aklıma" ifadelerini kullandı ve net asgari ücret için olası rakamları açıkladı.

'Çok önemli bir ipucu geldi' Asgari ücreti nasıl değiştireceğini açıkladı! 'Kesinleşmiş olarak önlerine gelecek'

Asgari ücret zammı için önemli gelişme! Milyonların kilitlendiği enflasyon rakamlarının ardından asgari ücret ne kadar olacak? Merakla beklenen enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Kasım ayı enflasyonu yüzde 2,24 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 47,09 olarak belirlendi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, gelen son rakamların emekli ve memur maaşlarındaki etkilerini değerlendirip asgari ücreti nasıl değiştirebileceğine dair öngörülerini aktardı.

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A Haber canlı yayınında, emekli ve memur maaşlarındaki artışla alakalı konuşan Erdem "Yıl sonu tahminimiz de yani böyle gideceği görülüyor, aşağı yukarı yüzde 12,5 - 13 civarında bir memur ve memur emeklisine artış gelecek. Ben şimdi bu 5 aylıktan taban maaşı da hesapladım. Buna göre de bu 12 bin 500 liralık taban maaş eğer bu enflasyon uygulanırsa yani 5 aylık enflasyon, 14 bin 321 liraya çıkıyor. Oradaki tahminimiz de yıl sonunda 15 bin lira civarında olmasıydı, dolayısıyla onun da tutacağı görülüyor" ifadelerini kullandı.

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Devamında "En düşük memur maaşını da söyleyeyim yıl sonunda olabilecek. Yıl sonu en düşük memur maaşı ne olur diye sorarsan bu da 44 bin lirayı geçecek, öyle gözüküyor. Şu anda zaten 44 bin liraya yaklaşmış oldu. En düşük memur emeklisi maaşı da 19 bin 837 lirayı bulmuş olacak" dedi.

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"BU ORAN ASGARİ ÜCRETİ NASIL DEĞİŞTİRİR?"

"Dolayısıyla aşağı yukarı yıl sonu için de çok önemli bir ipucu geldi" diyen Erdem asgari ücret konusunda ise "Şimdi bu oran asgari ücreti nasıl değiştirir diye bir soru geliyor aklıma. Yüzde 47'lik bu oran" şeklinde konuştu.

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"23 - 24 BİN LİRA CİVARINDA BİR NET ASGARİ ÜCRET GÖRMEK MÜMKÜN OLABİLİR"

Değerlendirmesinin devamında Erdem "Netice itibarıyla aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplandığında bu oran şu anda kesinleşmiş olarak önlerine gelecek. Dolayısıyla bunun üzerinden bir çalışma yapacaklar. Orada da 23 - 24 bin lira civarında bir net asgari ücret de görmek mümkün olabilir. Tabii asgari ücret tespit komisyonu buna karar verecek. Orada çünkü önümüzdeki yılın enflasyonu da konuşulacak" ifadelerini kullandı.

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