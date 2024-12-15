FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Çok pahalı' diyerek 'ortak yapın' önerisini sundu! Canlı yayındaki 'evlilik' sözleri gündem oldu

'Çok pahalı' diyerek 'ortak yapın' önerisini sundu! Canlı yayındaki 'evlilik' sözleri gündem oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon canavarıyla beraber her şeyin fiyatı yükseldi. Evlenmek isteyenler de bu pahalılıktan üzerine düşeni aldı. Şartlarına göre değişse de şu an evlenmek isteyen gençlerin ciddi bir birikime ihtiyaç duyduğu ortada. Hamdi Alkan, canlı yayında bu konuya değinerek 'bir iş fikrim var' dedi. Pahalılıktan şikayet eden Alkan gençlere 'ortak düğün yapın' çağrısında bulundu.

'Çok pahalı' diyerek 'ortak yapın' önerisini sundu! Canlı yayındaki 'evlilik' sözleri gündem oldu

Ekol TV canlı yayınında Ekol TV Dijital Yayınlar Direktörü Aziz Akova'nın sunduğu Paranın Yönü programının bu haftaki konuğu yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran ile ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'dı. Ekonomiye dair gelişmeleri konu alan programda üç isim arasındaki bir diyalog dikkat çekti. Hamdi Alkan 'gençler ortak düğün yapsın' önerisinde bulundu.

h1

"BİR İŞ FİKRİM VAR"

Fiyatların yüksekliğinden açılan konunun ardından Hamdi Alkan, "Altın biriktirme özelliğini çok seviyorum insanımızdaki. Altın önemli. Evliliği düşünen çok sayıda genç kardeşimiz var. Evlilik fiyatları nasıl rakamlar öyle. Benim bununla ilgili bir iş fikrim var. Eskiden toplu sünnetler oluyordu. 7 kişi ortak girsinler düğüne ortak 'evet' desinler. İlerde görülebilir. Ama takı işi nasıl olacak? O problem. Kiminin yanında 10 kişi olacak kiminin yanında daha fazla. Zaman o zaman değil ama.

h2

Buna bir çözüm bulmak lazım. Neyse evlenecek arkadaşlarımızın moraliniz bozmayalım. Evlenmek iyidir aile kurmak iyidir." ifadelerini kullandı.

h3

"İMKANI OLAN YAPSIN"

Ekol TV Dijital Yayınlar Direktörü Aziz Akova da evlilik masraflarının 1 milyon TL'yi bulduğunu belirterek, bu fikrin ilerde hayata geçebileceğini söyledi.

h4

Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran ise konuyla ilgili, "Ben gençlere imkanı olmayanlar için düğün de yapmasınlar diyorum. Ama yine de çok yapılıyor. Çok pahalı. Bir arkadaşımız 5 milyon lira para verecekti düğüne ama evleri yoktu. Onu vereceğinize eve peşinat yapın dedim. Ama bizde 'desinler kültürü' var işte. İmkanı olan yapsın ama gösteriş için yapılmasın' dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan düğün evlilik Mert Başaran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad rejimi yıkıldı sınır boşaldı...

Esad rejimi yıkıldı sınır boşaldı...

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Başının üstünden otobüsün tekeri geçti! "Kafası yerde paramparçaydı"

Başının üstünden otobüsün tekeri geçti! "Kafası yerde paramparçaydı"

Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altına veriyorlar

Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altına veriyorlar

10 bin TL'ye satılıyor! Eleman yetiştirmek isteyip bulamıyorlar

10 bin TL'ye satılıyor! Eleman yetiştirmek isteyip bulamıyorlar

'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas kapanıyor'

'Bir fırsat verecek' deyip gram tahmini yaptı 'Makas kapanıyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.