'Çok pahalı' diyerek 'ortak yapın' önerisini sundu! Canlı yayındaki 'evlilik' sözleri gündem oldu

Ekol TV canlı yayınında Ekol TV Dijital Yayınlar Direktörü Aziz Akova'nın sunduğu Paranın Yönü programının bu haftaki konuğu yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran ile ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'dı. Ekonomiye dair gelişmeleri konu alan programda üç isim arasındaki bir diyalog dikkat çekti. Hamdi Alkan 'gençler ortak düğün yapsın' önerisinde bulundu.

"BİR İŞ FİKRİM VAR"

Fiyatların yüksekliğinden açılan konunun ardından Hamdi Alkan, "Altın biriktirme özelliğini çok seviyorum insanımızdaki. Altın önemli. Evliliği düşünen çok sayıda genç kardeşimiz var. Evlilik fiyatları nasıl rakamlar öyle. Benim bununla ilgili bir iş fikrim var. Eskiden toplu sünnetler oluyordu. 7 kişi ortak girsinler düğüne ortak 'evet' desinler. İlerde görülebilir. Ama takı işi nasıl olacak? O problem. Kiminin yanında 10 kişi olacak kiminin yanında daha fazla. Zaman o zaman değil ama.

Buna bir çözüm bulmak lazım. Neyse evlenecek arkadaşlarımızın moraliniz bozmayalım. Evlenmek iyidir aile kurmak iyidir." ifadelerini kullandı.

"İMKANI OLAN YAPSIN"

Ekol TV Dijital Yayınlar Direktörü Aziz Akova da evlilik masraflarının 1 milyon TL'yi bulduğunu belirterek, bu fikrin ilerde hayata geçebileceğini söyledi.

Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran ise konuyla ilgili, "Ben gençlere imkanı olmayanlar için düğün de yapmasınlar diyorum. Ama yine de çok yapılıyor. Çok pahalı. Bir arkadaşımız 5 milyon lira para verecekti düğüne ama evleri yoktu. Onu vereceğinize eve peşinat yapın dedim. Ama bizde 'desinler kültürü' var işte. İmkanı olan yapsın ama gösteriş için yapılmasın' dedi.