Çok popüler! Sizin aramanıza gerek kalmadan onlar sizi buluyor! Birikimi olanlar bu tuzağa dikkat edin

Finans koçu adı altında sosyal medyada faaliyet gösterenler, vatandaşın son dönemde artan döviz, altın ve borsa merakını fırsata çevirdi. Özellikle Youtube ve Tiktok gibi mecralarda boy gösteren bu kişiler, hizmet sitelerine veya arama motorlarına finansal yaşam koçu olduklarına dair ilan veriyor. Sonrasında size vatandaşlara birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için yardım ediyor. Örneğin, 10 bin liranızın ne kadarını borsaya ne kadarını altına yatırmanız gerektiği konusunda danışmanlık yapıyorlar.

10 BİN LİRADAN BASLAYAN ÜCRET

Borsada çok kazandıran şirketlerin listesi, altının seyri, doların olası artışı gibi konularda meraklısını yönlendiriyor. Bazıları da paranızı nereye harcadığınızın özetini çıkarıyor.

"PARAMI NASIL YÖNETSEM? NEYE HARCASAM?"

'Geçen ay markete fazla bütçe ayrılmış, giyimde savurganlık var' gibi analizler yapıyor. Aslında birçok bankanın dijital uygulaması, aylık harcamalarınızı bir grafikle veya kalem kalem çıkarıyor. İşte finansal koçlar da 'Paramı nasıl yönetsem, zenginim nereye harcasam' diyenlerin yardımına koşuyor. Bir aylık hizmet karşılığında 10 bin liradan başlayan ücretler istiyorlar.

HİZMET SİTELERİNDE SAYISIZ İLAN

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; farklı yerlerden aldıkları sertifikalarla: oyunculuk, spor, diyet gibi alanlarda hizmet verenleri görüyoruz. Öyleki doğum, eğitim ve bilişsel koçları her yerde görebilirsiniz. Bu kervana son olarak finansal koçlar eklendi. Uzmanlar hepimizi uyarıyor. Çünkü yanlı yönlendirmelerle birikimlerinizden olabilirsiniz. Tüketici dernekleri, bu kişilerin yani tavsiyeleri sonucundaki kayıplara karşı uyarıyor.

"BİR ÇEŞİT KUMAR OYNANMAKTA"

Tükeliciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Finans okur yazarlığı konusunda maalesef gerideyiz. Finans koçluğu gibi kişilerle alakalı hiçbir yasal düzenleme olmadığı için yasal bir sorumluluk da yoktur. Yani, bir çeşit kumar oynanmaktadır. Spekülasyonlara açık bir ortam hazırlanmakta ve ekonomiye zarar verebilmektedir. Davul yatırımcının boynunda, tokmak yönlendiren de. Bu kişilerin kime ve neye hizmet ettiğini ise bilemeyiz" diyor.

