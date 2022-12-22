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'Çok ucuz çok komik bir fiyat' Bu kez fiyat artışını halk istedi! Belediye istemeye istemeye ulaşım ve suya zam yaptı

22.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle vatandaşın gündemi ürün ve hizmetlere yapılan zamlar olurken bu kez Tunceli'den gelen bir haber büyük şaşkınlık yarattı. Çünkü kimsenin istemediği şeyi yani fiyat artışını, Tunceliler talep etti ve belediyenin toplantısında fiyatların ucuz olduğunu belirtip ulaşım ve suya zam istedi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise bunların ücretsiz olması gerektiğini söyleyip halk isteyince yapacak bir şeyleri olmadığını ifade etti. İşte zamma göre Tunceli'deki yeni fiyatlar...

'Çok ucuz çok komik bir fiyat' Bu kez fiyat artışını halk istedi! Belediye istemeye istemeye ulaşım ve suya zam yaptı

Gıdadan ulaşıma, enerjiden giyime kadar çok sayıda ürün ve hizmete gelen zamlar her geçen gün gündem olmaya devam ederken ve bazı vatandaşlar bununla ilgili tepkilerini dile getirirken bir belediyede şoke eden bir olay yaşandı. Genellikle halk, zam yapılmamasını isterken bu defa Tunceliler, belediyenin toplantısına katılarak zam yapılmasını istedi. Tunceli'deki ulaşım ve su fiyatlarının belirlenmesiyle alakalı toplantıya katılan vatandaşlar, su ve ulaşımın çok ucuz olduğunu söyleyerek zam yapılmasını talep etti. Bakın su ve otobüs biletinde yeni fiyatlar ne kadar...

"BELEDİYENİN ZAM YAPMASI GEREKİYOR"

Habertürk TV'de yer alan habere göre toplantıda mikrofon alan bir kişi “Komik bir fiyat, 1 lira 25 kuruş. Çok komik bir fiyat. Buna belediyenin zam yapması gerekiyor. Su konusunda da buna bir şey yapılmalı, güncellenmeli, zam yapılmalı.” dedi.

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Tuncelide vatandaşlar ulaşımda 1,25 TL, suda metreküpü 1,75 TL’lik fiyatı az buldu ve bunun üzerine belediyeye gidip ulaşıma da suya da zam yapılmasını istedi.

"TUNCELİ BELEDİYESİ ÇOK UCUZ TAŞIYOR"

Şaşkınlık yaratan toplantıda mikrofon alan bir başka kişi ise “Tunceli Belediyesi çok ucuz taşıyor. Buna yeniden bir zam yapılması gerekir.” şeklinde konuştu.

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Tunceli Belediyesi’nde yapılan toplantıya katılanlar, su ve ulaşım fiyatlarını az bulurken Tuncelilinin tercihi, suyun da ulaşımın da fiyatının güncellenmesinden yana oldu.

Toplantıya katılan vatandaşlardan bir diğeri ise “Gerçekten bir temel ihtiyaçtır. Ama maliyeti düşüktür bana göre. Bak ben açık konuşuyorum; 50 TL’yi geçmiyor.” ifadelerini kullandı.

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Haberde, Tunceli’de ulaşım ve su konusunda farklı görüşler olduğu belirtildi. Aktarılan bilgilere göre belediye yönetimi su ve ulaşımın ücretsiz olmasını savunurken, vatandaşlar ise ücretsiz olmasını istemedi ve mevcut tarifelere zam yapılmasını talep etti.

Belediye meclisi de halkın bu talebi üzerine 4 yıl aradan sonra su ve ulaşıma zam kararını onayladı. Böylece yeni fiyatlar da yürürlüğe girdi.

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU KONUŞTU

Yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Gene söyleyeyim, ben suyun hiçbir zaman satılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Ama böyle bir karar aldı, çoğunluk karar alınca biz azınlık, yapacak bir şeyimiz yok yani. Halk dayanışmak için yaptı yani biz zam yapın demedik.” dedi.

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İŞTE TUNCELİ'DEKİ ULAŞIM VE SUDA YENİ FİYATLAR

Belediye otobüslerindeki öğrenci bileti fiyatı 1 TL’den 2 TL’ye, tam bilet fiyatı ise 1,25 TL’den 2,50 TL’ye yükseltildi. Meskenler için ise su tarifesinde 40 kuruşluk bir artış yapıldı.

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