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Araç sahibi olanlar da dertli! Neredeyse bir ev kirası kadar... Yılbaşından sonra daha da artacak

21.12.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracı olmayanlar araba fiyatlarının yüksekliğinden yakınırken araç sahibi olanlar ise pek çok masrafın yanı sıra otopark ücretlerinden dert yanıyor. Son dönemde otopark ücretlerinde ciddi farklar dikkat çekiyor. Kimi otopark günlük olarak sürücülerden 140 TL talep ederken kimisi de 300 TL istiyor. Bu da 1 ay boyunca aracın o otoparkta kalması halinde 9 bin TL yani neredeyse bir ev kirası kadar ücret çıkması demek oluyor. Üstelik yılbaşından sonra otopark ücretlerine zam gelmesi bekleniyor.

Araç sahibi olanlar da dertli! Neredeyse bir ev kirası kadar... Yılbaşından sonra daha da artacak

Araç sahibi olmayanlar, yüksek araba fiyatlarından yakınırken araç sahibi olanların sorunlarından bir tanesi de otopark ücretleri. Özellikle İstanbul'da park yeri bulmak problem olunca otopark ücretleri de çok yüksek bir hal alıyor. Özel otoparklara girmek adeta cep yakarken İstanbul'da aynı semtte bir otoparkın 300 TL, başka bir otoparkın ise 140 TL istediği de görülüyor. Üstelik, bu ücretlere yılbaşından sonra zam gelmesi de bekleniyor. İşte otopark ücretleri ile ilgili o haberin detayları...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; bir otopark görevlisi fiyatlarının yarım saat ile 1 saat arası 35 TL olduğunu söylerken bir başka otopark görevlisi ise saatine 50 TL alanın da günlüğüne 300 TL alanın da olduğunu belirtti. Bir araç sürücüsü ise “Ne yapacağız bilmiyorum” yorumunu yaptı.

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Aynı semtte hem de aynı sokakta olmasına rağmen otopark fiyatlarının birbirinden farklı olduğu ifade edilirken Beşiktaş'ın da park yerinin en büyük problem olduğu yerlerden bir tanesi olduğu hatırlatıldı. İSPARK’ta yer bulmak zor olduğu için özel otoparklara yönelenlerin ise büyük şaşkınlık yaşadığına dikkat çekildi. Mikrofon uzatılan bir araç sürücüsü “Geçen gün 1 saatine 150 TL ödedim. Korkunç. Ne kazanıyorum ki oraya vereyim” dedi.

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BİR GÜNLÜK OTOPARK ÜCRETİ 300 TL

Bilindiği üzere hemen hemen her otoparkın girişinde ücret tarifeleri bulunuyor. Haberde yer alan otoparkta günlük aracını bırakmak isteyenlerden 160 TL talep ediliyor. Fakat aynı semtte, birkaç metre uzaklıktaki başka bir otoparkta o ücretin 300 TL’ye kadar çıktığı görülüyor.

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1 ay boyunca aracını bırakıp almayanların ödemesi gereken ücret 9 bin TL oluyor. Bu da neredeyse o semtteki bir ev kirası kadar ediyor.

Araç sürücüleri otopark ücretlerinin 50 TL’den aşağı olmadığını ve bunun gece 100 TL civarında olduğunu aktardı. Başka bir otoparkta ise 24 saat kalanlardan 140 TL, 1 saat kalanlardan 30 TL istendiğini söylendi.

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YILBAŞINDAN SONRA ZAM

Haberde; bu ücretlerin şimdilik böyle olduğu, yılbaşından sonra zamlanacağı ifade edildi. Çünkü İSPARK’ın da yeni yılla beraber fiyatlarını yüzde 60 artıracağı belirtildi.

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