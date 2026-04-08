Commerzbank'tan ateşkes yorumu: 'Petrol fiyatları 70 dolara inebilir'

Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, 2 haftalık ateşkes haberinin küresel risk iştahına ve gelişen ülke piyasalarına olası etkilerini yorumladı.

"PETROL FİYATLARI 70 DOLAR SEVİYELERİNİ GÖREBİLİR"

Bloomberg HT’ye konuşan Tatha Ghose, “Anlaşmaya varılırsa piyasalarda adım adım bir rahatlama görebiliriz. Petrol fiyatları 70 dolar seviyelerini görebilir” dedi.

"BU SAVAŞ ÇOK DA ONAYLANAN BİR SAVAŞ OLMADI"

Ghose, ateşkese rağmen müzakerelerin süreceğini ve risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayarak "Bu savaş çok da onaylanan bir savaş olmadı. Analistler olarak optimist kalmak isteriz, ama 10 maddelik gündemin her iki tarafta mükemmel şekilde anlaşmaya kavuşamayacağını da akılda tutuyoruz." dedi.

"TL'DE CİDDİ BİR RALLİDEN SÖZ EDİLEMEZ"

Savaş süresince gelişen ülke piyasalarında bir çıkış gözlemlediklerini belirten Ghose, Türkiye özelinde tabloyu ise şöyle değerlendirdi:

"TL bir süredir değer kaybetme trendindeydi. Türkiye’de cari açık hala genişlemeye devam ediyor. Enflasyon tarafında beklenen iyileşmeyi göremiyoruz ve bize sıkışmış bir görüntü çiziyor. Bu problemler devam ederken TL’de ciddi bir ralliden söz edilemez."

"TCMB REPO TARAFINDA BİR ADIM ATILABİLİR"

TCMB’nin olası adımlarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Ghose, "Durum iyileşirse TCMB, TL’yi korumak için daha az adım atacaktır.” dedi. Ateşkesin iki haftadan daha uzun sürmemesi halinde ise "Repo işlemleri tarafında bir adım atabilir ya da koridor girişimi tersine çevrilebilir. Bu noktada faiz indirimi görmeden önce farklı adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

Savaş öncesi TCMB’nin bazı adımlarında olduğunu hatırlatarak "Artan petrol fiyatları ile bir miktar olumsuz etkilendi. TCMB’nin hala kullanabileceği enstrümanlar mevcut." dedi.

Ateşkes için verilen 2 haftalık süre 22 Nisan’a yani TCMB’nin nisan ayı PPK toplantısı gününe karşılık geliyor.

Küresel piyasalar için de iyimser mesaj veren Ghose, gelişen ülkelerin kredi risk primlerinde normalleşme olabileceğini ve savaş öncesi seviyelere dönülebileceğini sözlerine ekledi.