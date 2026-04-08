Commerzbank'tan ateşkes yorumu: 'Petrol fiyatları 70 dolara inebilir'

Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, ABD-İran arasındaki 2 haftalık ateşkes ile petrolün 70 doları görebileceğini ifade etti. Ateşkes senaryosunun gelişen ülke piyasalarına olumlu yansıyabileceğini belirtirken TL'nin değer kazanımının sınırlı kalacağına dikkat çekti. Ateşkesin uzun sürmemesi durumunda o senaryoyla ilgili öngörü de paylaşıldı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, 2 haftalık ateşkes haberinin küresel risk iştahına ve gelişen ülke piyasalarına olası etkilerini yorumladı.

"PETROL FİYATLARI 70 DOLAR SEVİYELERİNİ GÖREBİLİR"

Bloomberg HT’ye konuşan Tatha Ghose, “Anlaşmaya varılırsa piyasalarda adım adım bir rahatlama görebiliriz. Petrol fiyatları 70 dolar seviyelerini görebilir” dedi.

"BU SAVAŞ ÇOK DA ONAYLANAN BİR SAVAŞ OLMADI"

Ghose, ateşkese rağmen müzakerelerin süreceğini ve risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayarak "Bu savaş çok da onaylanan bir savaş olmadı. Analistler olarak optimist kalmak isteriz, ama 10 maddelik gündemin her iki tarafta mükemmel şekilde anlaşmaya kavuşamayacağını da akılda tutuyoruz." dedi.

"TL'DE CİDDİ BİR RALLİDEN SÖZ EDİLEMEZ"

Savaş süresince gelişen ülke piyasalarında bir çıkış gözlemlediklerini belirten Ghose, Türkiye özelinde tabloyu ise şöyle değerlendirdi:

"TL bir süredir değer kaybetme trendindeydi. Türkiye’de cari açık hala genişlemeye devam ediyor. Enflasyon tarafında beklenen iyileşmeyi göremiyoruz ve bize sıkışmış bir görüntü çiziyor. Bu problemler devam ederken TL’de ciddi bir ralliden söz edilemez."

"TCMB REPO TARAFINDA BİR ADIM ATILABİLİR"

TCMB’nin olası adımlarına ilişkin öngörülerini de paylaşan Ghose, "Durum iyileşirse TCMB, TL’yi korumak için daha az adım atacaktır.” dedi. Ateşkesin iki haftadan daha uzun sürmemesi halinde ise "Repo işlemleri tarafında bir adım atabilir ya da koridor girişimi tersine çevrilebilir. Bu noktada faiz indirimi görmeden önce farklı adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

Savaş öncesi TCMB’nin bazı adımlarında olduğunu hatırlatarak "Artan petrol fiyatları ile bir miktar olumsuz etkilendi. TCMB’nin hala kullanabileceği enstrümanlar mevcut." dedi.

Ateşkes için verilen 2 haftalık süre 22 Nisan’a yani TCMB’nin nisan ayı PPK toplantısı gününe karşılık geliyor.

Küresel piyasalar için de iyimser mesaj veren Ghose, gelişen ülkelerin kredi risk primlerinde normalleşme olabileceğini ve savaş öncesi seviyelere dönülebileceğini sözlerine ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Nisan 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Nisan 2026)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Nisan 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Nisan 2026)

En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

