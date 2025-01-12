Çöpe atmak yerine paraya dönüştürebilirsiniz! Yeni uygulama başladı: 81 ilde uygulanacak

Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin pilot uygulaması hayata geçti. Projenin yıl sonunda 81 ilin tüm ilçelerinde uygulanması planlanıyor. Bu uygulamayla vatandaşlar atık içecek şişelerini çöpe atmak yerine geri dönüştürerek para kazanabilecek.

ATIK İÇECEK KUTUSUUN GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİNE ATANA PARA

Sözcü'de yer alan habere göre; Türkiye'de her yıl 30-35 milyon ton katı atık ortaya çıkarken; bunların yüzde 20 ila 25'ini içecek kutuları, pet şişeler oluşturuyor. Bu atıkların yönetilmesi kapsamında oluşturulan Türkiye Çevre Ajansı'nın dahil olduğu Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) ile vatandaşlar, içeceklerinin atığa dönüşen kutularını geri dönüşüm makinelerine atarak karşılığında alabilecek.

BAKAN KURUM: 85 MİLYON VATANDAŞIMIZA HİZMET VERECEK

Geçen günlerde DSYS'nin kurulması ve işletilmesiyle ilgili işbirliği protokolünü imzalayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, özetle "20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağladık. Tüm bu çalışmalarımızın ikinci ayağında Ulusal Depozito Sistemi'ne geçiş sürecine odaklandık. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makineleri ile ham madde olacak. Her yıl yaklaşık 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak Depozito Saha Yönetim Sistemi, 2025 yılı sonu itibarıyla 85 milyon vatandaşımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı. Kurum, uygulamanın yıl sonuna dek her il ve ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

PİLOT UYGULAMA İLK İLDE BAŞLADI

Vatandaşın çevreyi korurken para kazanmasına da imkan verecek olan projenin pilot uygulaması Sakarya'da başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, pilot uygulamasına başlanan projeyle ilgili şöyle konuştu: "Sıfır atık ve sıfır emisyon iddiasıyla yürüttüğümüz çalışmaların, böylesine önemli bir gelişmeyle güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Biz tertemiz, yeşiliyle ön planda, oksijen ve huzur dolu bir Sakarya'yı hayal ediyoruz. Yakında atık toplama makinelerini şehrimizde göreceğiz."

KAZANILAN PARALAR E-CÜZDAN HESABINA

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ile bu logonun bulunduğu plastik, cam ve alüminyum içecek şişeleri, sisteme entegre olan depozito iade makinelerine iade edilebilecek. İade edilen her ambalaj başına belirlenecek tutarda teşvik bedeli ise vatandaşın e-cüzdan hesabına ödenecek. Sakarya'da pilot uygulaması başlayan projenin yıl sonuna dek 81 ilde ve ilçelerinde uygulamaya geçmesi planlanıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır