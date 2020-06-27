Corendon Airlines Avrupa'dan Anadolu'ya ilk yolcularını indirdi

Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını arttıran Corendon Airlines, Antalya, İzmir, Trabzon, Edremit ve Kayseri havalimanlarına sezonun ilk yolcularını indirdi. Sezonun ilk seferleri Düseldorf'tan İzmire ve Antalya'ya, Köln'den Trabzon, Edremit ve Kayseri'ye gerçekleştirildi.

'SEFERLERİ KADEMELİ OLARAK ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için bu sezon Türkiye'ye düzenledikleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Karaer, Almanya'nın Avrupa Birliği dışı ülkelere verdiği seyahat uyarısı uygulamasının hem sektörün hem de hükümetin girişimleri ile kısa zamanda aşılacağını öngördüklerini şöyle konuştu:

"Hem havayollarımızın hem havalimanlarımızın dünya standartlarında aldıkları önlemlere güveniyoruz. Ayrıca, bakanlığımızın yoğun havaalanlarında Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını ve Anadolu şehirlerinde belirlenen test merkezlerinde de turistlere ve yaşadığı ülkeye geri dönecek Türk vatandaşlarına test yapılabileceğini açıklamasını da çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tüm bu girişimlerin sonuç vermesi durumunda bu sezon Avrupa'dan Anadolu'ya düzenlediğimiz seferleri kademeli olarak arttırmayı hedefliyoruz. Hem Avrupa'daki hem de Anadolu şehirlerindeki base uçaklarımızla yapacağımız bu uçuşları yılın 12 ayına yaymak ana hedefimiz."