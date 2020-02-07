Corona Paniği Dünya Tekstil Üretimini Türkiye’ye Kaydırabilir

Corono virüsünün etkisi altına aldığı Çin’de üretim yapan birçok giyim firması üretimi Türkiye’ye aktarma amacıyla görüşmeler yürütüyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre, hazır giyim imalat sektöründen yetkililer 2 milyar dolarlık yeni sipariş almayı beklediklerini söylüyor.

Çin’de anakarada 637 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü ülke ekonomisini de ciddi oranda etkiledi. Aralarında üretim fabrikalarının da olduğu birçok işletme hızlı bir şekilde yayılan salgın nedeniyle geçici olarak kapatılmış durumda. Hazır giyim imalat sektörü de bunlar arasında.

Reuters’dan Ceyda Çağlayan’a konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu tasarım ve perakende firmalarının üretim için şu an Çin’e gidemediklerini ve Çin’deki birçok firmanın da üretimi dondurduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle birçok tanınmış marka yeni sezon ürünlerinin üretimi için Türkiye’yle görüşmeye başladı” dedi.

"Türkiye 2 milyar dolarlık ihraç yapabilir"

Karasu ayrıca Çin’deki üretim maliyetinin yüzde 36 artması ve Türk Lirası’nın son iki yıldır değer kaybetmiş olmasının da Türkiye’yi Çin’e kıyasla üretim için daha cazip kıldığını söyledi.