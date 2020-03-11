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Corona virüs fırsatçılarına karşı savcılık harekete geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi sonrası fırsatçıların özellikle maske ve dezenfekte malzemelerinin fiyatlarını arttırması ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Corona virüs fırsatçılarına karşı savcılık harekete geçti

Türkiye'de görülen ilk 'koronavirüs' vakasının ardından, sosyal medya üzerinden virüsle ilgili panik ve korku yaratmak amacıyla paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığını bildiren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Koronavirüsü kullanarak, vatandaşlara fahiş fiyatlara malzeme satanların belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, maske, Cumhuriyet Başsavcılığı,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
%300 zam nedir arkadaş sadece birkaç saatte
devlet bi diyat belirlesin. üstü fiyat verenler hakkında sorusturma başlatsın
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