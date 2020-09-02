Çorum'da üretilen 'Mor lavaş' ihracat hazırlığında

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, ayda ortalama 1 milyon 100 bin paket lavaş üretiyor.

Beş bin metrekare alana kurulu tesiste yaklaşık 100 çalışanla üretilen lavaşların 700 bin paketi Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

MISIRLI, ISPANAKLI, DOMATESLİ LAVAŞTAN SONRA 'MOR LAVAŞ' ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Firmanın Genel Müdürü Özkan Akdoğan, AA muhabirine, ürün çeşitliliğini geliştirmek ve pazar payını artırmak amacıyla Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Mısırlı, ıspanaklı, domatesli, körili ve tam buğdaylı gibi çeşitlere kısa süre önce "mor lavaş"ı eklediklerini belirten Akdoğan, "İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nce mor renkli meyve ve sebzelerin özünden elde edilen 'mormiks' kullanarak mor lavaş üretmeye başladık. Özellikle şeker hastaları mor lavaşa ilgi gösteriyor." dedi.

Mor lavaşın iç ve dış pazarda talep görmesinden dolayı tesisin üretim kapasitesini yaklaşık iki katına çıkartmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Akdoğan, "Aylık 1 milyon 100 bin olan üretimimizi yeni yatırımımızın 2 ay içinde tamamlanmasıyla aylık 2 milyona çıkartacağız." diye konuştu.