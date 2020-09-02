FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çorum'da üretilen 'Mor lavaş' ihracat hazırlığında

Çorum'da üretilen 'Mor lavaş' ihracat hazırlığında

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Çorum'da bir firma, mor renkli meyve ve sebzelerin özünden elde edilen karışımı kullanarak ürettiği lavaşı dünya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Çorum'da üretilen 'Mor lavaş' ihracat hazırlığında

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, ayda ortalama 1 milyon 100 bin paket lavaş üretiyor.

Beş bin metrekare alana kurulu tesiste yaklaşık 100 çalışanla üretilen lavaşların 700 bin paketi Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

20200902_2_44159644_57842005_Web

MISIRLI, ISPANAKLI, DOMATESLİ LAVAŞTAN SONRA 'MOR LAVAŞ' ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Firmanın Genel Müdürü Özkan Akdoğan, AA muhabirine, ürün çeşitliliğini geliştirmek ve pazar payını artırmak amacıyla Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Mısırlı, ıspanaklı, domatesli, körili ve tam buğdaylı gibi çeşitlere kısa süre önce "mor lavaş"ı eklediklerini belirten Akdoğan, "İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nce mor renkli meyve ve sebzelerin özünden elde edilen 'mormiks' kullanarak mor lavaş üretmeye başladık. Özellikle şeker hastaları mor lavaşa ilgi gösteriyor." dedi.

Mor lavaşın iç ve dış pazarda talep görmesinden dolayı tesisin üretim kapasitesini yaklaşık iki katına çıkartmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Akdoğan, "Aylık 1 milyon 100 bin olan üretimimizi yeni yatırımımızın 2 ay içinde tamamlanmasıyla aylık 2 milyona çıkartacağız." diye konuştu.

20200902_2_44159644_57842007_Web

'KAPASİTEYİ ARTIRDIĞIMIZDA ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 10'UNU BU ÜRÜNE YÖNELENDİRECEĞİZ'

Sağlıklı ürünler üretme gayreti içinde olduklarının altını çizen Akdoğan, şunları kaydetti:

"Mormiks, doğal antioksidandır. Yapay tatlandırıcı ve renklendirici içermez. Mor renkli meyve ve sebze özlerinin saflaştırılmasıyla elde edilmiştir. Katkı maddesi içermediği için tamamen sağlıklıdır. Ürünleri şeker hastalarının kullanabileceği ölçüye getirmektedir. Kanda dengeli şeker oranı oluşturmaktadır. Başta şeker ve tansiyon olmak üzere, birçok hastalığa karşı vücudu koruyan mormiksli lavaş, iç ve dış pazardan talep görüyor. Türkiye'deki bütün ulusal marketlerde de ürünlerimiz yerini aldı. Yeni yatırımlarla kapasiteyi artırdığımızda üretimimizin yüzde 10'unu bu ürüne yönlendireceğiz. Hem yurt içine, hem de yurt dışına satışımız olacak. Büyümeye devam ediyoruz. Ülke ekonomisine yapacağımız katkılardan ötürü mutluyuz."

Akdoğan, mor lavaşı Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek için hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

20200902_2_44159644_57842011_Web

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Bitcoin düşüşe geçti!Bitcoin düşüşe geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Altının yükselişi devam ediyor!
Altının yükselişi devam ediyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? Ünlü uzmandan altın için "Tsunamiye hazırlanın" yorumu!
Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli?
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Altın alacaklar dikkat!
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Balıkçıların gözdesi palamut mezatta 10 liradan alıcı buldu
Palamut mezatta 10 liraya düştü
Dünyaca ünlü İtalyan mozzarella peynirine Karadeniz'den rakip çıktı!
Dünyaca ünlü İtalyan peynirine Karadeniz'den rakip çıktı!
Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan
Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.